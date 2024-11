Le città dove si vive meglio e peggio secondo gli expat: due città italiane nella lista nera

Expat Insider 2024: gli ultimi approfondimenti sulla vita all’estero. Le città più e meno accoglienti secondo gli expat nel 2024

Dopo un decennio di successi, l’undicesima edizione del sondaggio Expat Insider si rivela ancora una volta uno strumento prezioso per comprendere la complessa realtà della vita all’estero. Con oltre 12.500 partecipanti provenienti da 175 nazionalità diverse e residenti in 174 paesi o territori, il sondaggio del 2024 offre una panoramica dettagliata su cosa significhi oggi vivere e lavorare fuori dal proprio paese natale.

La ricerca ha messo in luce le città che offrono la migliore esperienza agli espatriati, valutando aspetti come la qualità della vita, le finanze personali e la facilità di adattamento. Tra queste spiccano Valencia, Malaga e Alicante che non solo dominano la classifica ma evidenziano anche l’attrattiva delle destinazioni spagnole grazie alla loro qualità di vita elevata e alla relativa facilità con cui gli expat riescono a integrarsi.

Madrid emerge per i suoi risultati positivi nel lavoro all’estero, dimostrando come anche le grandi metropoli possano offrire opportunità significative agli espatriati. Allo stesso modo, Panama City e Città del Messico si distinguono per finanza personale favorevole e facilità di ambientazione.

Le prestazioni degli Emirati Arabi Uniti

Ras Al Khaimah, Abu Dhabi e Dubai rappresentano le gemme degli Emirati Arabi Uniti nella top 10 delle città preferite dagli expat. Queste destinazioni brillano per l’efficienza amministrativa e costituiscono un esempio eccellente di come politiche mirate possano migliorare significativamente l’esperienza degli espatriati. Nonostante alcune differenze nei vari indici valutativi, tutte confermano il trend positivo della regione nell’accoglienza degli expat.

Bangkok si distingue come unica rappresentante asiatica nella top ten grazie al suo basso costo della vita e alla calorosa accoglienza riservata agli stranieri che cercano una nuova casa in Thailandia.

Città meno ospitali secondo gli expat

Al contrario, alcune città hanno mostrato maggior difficoltà nell’accogliere positivamente gli espatriati. Tra queste troviamo metropoli canadesi come Vancouver e Toronto che insieme a diverse città tedesche quali Monaco di Baviera ed Amburgo occupano le posizioni più basse della classifica.

Sorprendentemente anche due importantissime città italiane – Milano e Roma – si collocano tra le meno apprezzate dagli expat nonostante un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente. Le critiche riguardano principalmente la difficoltà di adattamento culturale ed economico.

Istanbul rappresenta un caso particolare: sebbene apprezzata per il clima favorevole, affronta sfide significative in termini di opportunità lavorative estere, qualità della vita generale ed equilibrio politico-sociale secondo i partecipanti al sondaggio.

