Vivi la magia del Polar Express Train Ride, un sogno per grandi e piccoli

Un viaggio incantato nel cuore del Natale. Il Polar Express speciale che ti fa sognare il Polo Nord e l’incontro magico con Babbo Natale

Il film Polar Express è uno dei più amati durante il periodo di Natale, e questa magica storia ha preso forma nella realtà con esperienze e viaggi che fanno sognare grandi e piccoli.

Il Colorado Railroad Museum di Golden si prepara a riaccendere la magia del Natale con il ritorno di THE POLAR EXPRESS™ Train Ride per il 2024. Questo evento unico, che ha già catturato l’immaginazione e il cuore di molti, promette di essere un’esperienza indimenticabile per i veri credenti dello spirito natalizio.

L’avventura inizia nel padiglione THE POLAR EXPRESS™, dove i partecipanti vengono accolti da una performance teatrale che include canti natalizi e balli tematici. L’atmosfera è resa ancora più magica dall’ambiente riscaldato e splendidamente decorato, dove cioccolata calda fumante e biscotti deliziosi attendono grandi e piccini. Questo preludio dolce e accogliente è solo l’inizio di quello che si prospetta essere un viaggio emozionante.

Dopo aver assaporato la dolcezza della cioccolata calda, i partecipanti sono invitati a salire a bordo dei pullman d’epoca per intraprendere il vero viaggio verso il Polo Nord. Trainati da una locomotiva a vapore autentica alimentata a carbone, i passeggeri attraversano paesaggi invernali incantati mentre ascoltano la drammatica rivisitazione della storia di The Polar Express. Questo segmento dell’evento non è solo un viaggio fisico ma anche emotivo, riportando alla mente le meraviglie dell’infanzia.

L’incontro con Babbo Natale

Il culmine dell’avventura arriva quando il treno fa ritorno dal suo viaggio magico al Polo Nord. I bambini hanno l’opportunità unica di visitare Babbo Natale nel suo laboratorio, aggiungendo quel tocco personale che rende l’esperienza ancora più speciale. Parlare direttamente con Babbo Natale è qualcosa che rimarrà impresso nei ricordi dei partecipanti per molti anni a venire.

THE POLAR EXPRESS™ Train Ride ha dato inizio alle sue magiche serate venerdì 8 novembre e continuerà ad incantare fino a lunedì 23 dicembre. Con spettacoli programmati ogni sera alle ore 17:00, 18:30 e alle 20:00, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo data l’alta richiesta registrata negli anni passati.

I prezzi variano in base all’età dei partecipanti: $80 per i bambini dai 2 ai 15 anni mentre gli adulti dai 16 anni in su sono invitati a contribuire con $100 ciascuno. Considerando la qualità dell’esperienza offerta – dalla performance teatrale al viaggio sul treno fino all’incontro con Babbo Natale – questi prezzi rappresentano non solo l’accesso ad un evento ma anche la chiave per creare ricordi preziosi insieme ai propri cari.

THE POLAR EXPRESS™ Train Ride offre una delle esperienze natalizie più immersive ed emozionanti disponibili oggi al Colorado Railroad Museum di Golden. Con biglietti già in vendita per il prossimo anno, questa avventura promette di portare gioia e meraviglia nei cuori dei suoi partecipanti durante la stagione festiva del 2024.