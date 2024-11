Non solo Rovaniemi: in questo Villaggio di Babbo Natale c’è un regalo unico al mondo

Un’esperienza natalizia unica non si vive solo e Rovaniemi: in questo Villaggio di Babbo Natale c’è qualcosa che non si trova in nessun posto

Scopri Babbo Natale, nell’Indiana, un luogo dove il Natale prende vita in modo magico e indimenticabile. Durante i tre fine settimana di celebrazione del Natale di Babbo Natale ogni dicembre, la città si trasforma in un vero paradiso natalizio. Eventi speciali, tradizioni festive e una miriade di attività ti aspettano per offrirti una vacanza allegra nel periodo più bello dell’anno.

La città di Babbo Natale offre esperienze uniche che incanteranno grandi e piccini. Esplora i giardini del Museo e Villaggio di Babbo Natale dove potrai posare per una foto ricordo davanti alla statua di Babbo Natale alta 22 piedi. Non perdere l’occasione di gustare le deliziose caramelle fatte in casa dallo storico Castello di Babbo Natale. Mentre passeggi per la città, prova a contare quante statue di Babbo Natale riesci a trovare – ce ne sono più di 15 sparse ovunque!

Tradizioni, spettacoli ed eventi imperdibili

Condividi il tuo spirito natalizio in modo originale inviando posta dalle festività con l’unico timbro postale dedicato a Babbo Natale dall’ufficio postale che porta orgogliosamente il suo nome. Nel 1856 la cittadina cambiò il suo nome, quando il suo ufficio postale si ritrovò sommerso dalle letterine dei bambini destinate a Babbo Natale, e proprio durante il periodo delle feste il timbro postale divenne uno dei principali desideri di grandi e piccini.

Fermati ad ammirare lo spettacolare albero di luci a LED nel centro commerciale Kringle Place; uno show coreografico che illumina la notte con mille colori. Inoltre, non puoi perderti la Terra delle Luci di Babbo Natale al Sun Outdoors Lake Rudolph: un viaggio attraverso la magica storia della renna dal naso rosso più famosa al mondo.

La celebrazione delle festività natalizie nella città americana del Natale include eventi unici come l’incontro con le renne al Santa’s TOYS, le castagne arrostite al Santa’s Candy Castle e il viaggio attraverso la Terra delle Luci. Inoltre, segna sul calendario sabato 14 dicembre 2024: è il giorno della popolare parata natalizia che anima le strade della città con allegria e colori.

Per vivere appieno lo spirito natalizio, scegli uno degli accoglienti alloggi tematici offerti dalla città. Che tu preferisca l’intimità dei cottage o il comfort delle baite presso Lincoln Pines Lakefront Resort o desiderassi soggiornare presso Santa’s Lodge o nelle cabine tematiche presso Sun Outdoors Lake Rudolph, troverai sicuramente l’alloggio perfetto per rendere il tuo soggiorno indimenticabile.

La visita a Babbo Natale nell’Indiana rappresenta una fuga dalla routine quotidiana immersa nella gioia e nella magia del periodo più festoso dell’anno. Con eventi specialmente pensati per ogni età ed interessanti attrazioni tematiche disseminate in tutta la cittadina, questa destinazione promette esperienze memorabili per tutta la famiglia durante i fine settimana dedicati alle celebrazioni natalizie.