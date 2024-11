Freddo e piogge intense, le previsioni meteo per la prossima settimana

Tanto freddo e maltempo con piogge intense, le previsioni meteo ci dicono cosa ci aspetta la prossima settimana

Una nuova fase di intenso maltempo è pronta a investire l’Italia nella prossima settimana, portando con sé piogge battenti e venti di burrasca. Questa situazione meteorologica avversa segna un ingresso anticipato dell’inverno, grazie all’irruzione di aria fredda polare che caratterizzerà il clima del Paese.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche si farà sentire già da lunedì 18 novembre, con le prime precipitazioni previste sui settori tirrenici. Tuttavia, è tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre che si attende il culmine del maltempo: un fronte perturbato proveniente dal Nord Europa attraverserà l’Italia, innescando una fase di intenso maltempo su gran parte del territorio nazionale.

L’arrivo di aria fredda e instabile favorirà la formazione di un ciclone molto pericoloso proprio sull’Italia. Questa configurazione sinottica porterà alla creazione di imponenti celle temporalesche capaci di provocare alluvioni lampo, a causa delle ingenti quantità d’acqua che potrebbero cadere in pochissimo tempo.

Attenzione alle giornate critiche

Le giornate da segnare sul calendario sono martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 novembre. Particolare attenzione va rivolta al Nord-est (dove è prevista neve sulle Dolomiti oltre i 900/1000 metri), al Centro-Sud e alle due Isole maggiori. In queste aree si potrebbero registrare precipitazioni fino a oltre 100 litri d’acqua per metro quadrato in poche ore.

Non si possono escludere allagamenti o problemi legati ai corsi d’acqua. Il terreno, già saturo a causa delle recenti piogge, potrebbe non essere in grado di assorbire ulteriori quantità d’acqua.

Da non sottovalutare anche l’impatto dei venti forti che soffieranno con intensità da burrasca soprattutto sui settori tirrenici e adriatici. Queste raffiche potrebbero causare mareggiate lungo le coste più esposte al fenomeno.

Nella seconda parte della settimana poi ci sarà un vero crollo delle temperature su tutto il territorio nazionale dovuto alla diffusione dell’aria fredda polare. Le temperature scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali tipiche per questo periodo dell’anno, confermando così un anticipo dell’inverno sull’Italia.

Quest’ondata di maltempo richiede quindi massima attenzione da parte della popolazione e degli enti preposti alla gestione delle emergenze climatiche. Sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per affrontare nel modo migliore questa fase critica del clima italiano.