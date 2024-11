I tunnel sotterranei di Walt Disney World, un mondo sotto i piedi dei visitatori

I tunnel sotterranei di Walt Disney World sono un vero mondo sotto i piedi dei visitatori, dove sono e a cosa servono

Walt Disney World in Florida non è solo il luogo dove la fantasia prende vita attraverso attrazioni e spettacoli, ma nasconde anche un segreto affascinante: una vasta rete di tunnel sotterranei, conosciuti come Utilidors. Questi corridoi, per lungo tempo avvolti nel mistero e oggetto di leggende, rappresentano una parte cruciale dell’organizzazione e della logistica del parco.

La storia degli Utilidors ha inizio con un’osservazione diretta di Walt Disney. Durante una visita a Disneyland Park in California, notò un cowboy che attraversava Tomorrowland per raggiungere Frontierland, creando confusione tra i visitatori. Questa visione fu sufficiente per spingere Disney a concepire un sistema che permettesse ai membri del cast di muoversi invisibili ai visitatori. Così nacque l’idea degli Utilidors per il parco di Orlando: corridoi sotterranei che consentissero spostamenti discreti e funzionalità logistiche senza interrompere la magia della superficie.

Funzionalità nascoste dei sotterranei

I tunnel sotterranei del Magic Kingdom sono molto più che semplici passaggi. Al loro interno si trovano uffici, laboratori creativi, sartorie per i costumi dei personaggi, lavanderie e cucine dei ristoranti del parco. Ogni sezione è colorata diversamente per indicare la land di appartenenza sopra la superficie, facilitando così gli spostamenti dei membri del cast tra le diverse aree tematiche senza mai uscire dal ruolo.

Oltre a fungere da vie secondarie per il personale, gli Utilidors ospitano anche le infrastrutture logistiche essenziali al funzionamento del parco. Da qui passano i sistemi necessari alle attrazioni, ai ristoranti e ai negozi; persino il trasporto dei rifiuti avviene lontano dagli occhi dei visitatori grazie a questi corridoi segreti. È proprio grazie a questo ingegnoso sistema che Walt Disney World riesce a mantenere intatta la sua atmosfera magica ed incantata.

Curiosità architettoniche

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli Utilidors non sono stati scavati sotto terra ma costruiti al livello del suolo; è il resto del parco ad essere stato elevato rispetto alla base originaria della Florida. Questa scelta architettonica fu dettata dalla presenza delle falde acquifere nella regione che avrebbero reso problematica la costruzione di veri tunnel sotterranei.

Un altro interessante accorgimento progettuale riguarda l’orientamento delle vie all’interno del parco: mentre si procede verso il Castello di Cenerentola tutto sembra salire lievemente – strategia pensata per quando i visitatori sono più energici – mentre verso l’uscita il terreno tende dolcemente verso il basso facilitando così la camminata dopo una lunga giornata piena d’avventure.

Questi dettagli sui tunnel sotterranei dimostrano quanto sia complessа е studіаta nei minimі particolari l’esperienza offerta da Walt Disney World. Dietro ogni angolo nascosto o sotto ogni via battuta dai piedini eccitati dei bambini (е non solo), c’è sempre qualcosa in più da scoprire su questo mondo incantato.