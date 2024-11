“San Martino Olio Funghi e Vino”, appuntamento a Castiglione in Teverina – viagginews.com

“San Martino Olio Funghi e Vino” a Castiglione in Teverina, una tradizione che si rinnova e un programma ricco di eventi.

Il Festival Enogastronomico “San Martino – Olio, Funghi e Vino” si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti dei sapori autunnali e della cultura enogastronomica italiana. Dal 10 al 12 Novembre 2023, Castiglione in Teverina (VT) ospiterà la 28° edizione di questa festa che celebra i prodotti tipici della Tuscia, arricchendo l’autunno di colori, sapori e tradizioni.

Ogni anno, il festival diventa un momento di riscoperta delle radici culturali e gastronomiche del territorio. L’olio nuovo, i funghi porcini e il vino novello sono solo alcuni dei protagonisti di questa manifestazione che attira visitatori da tutta Italia. La scelta del periodo non è casuale: la festa cade infatti in concomitanza con le celebrazioni dedicate a San Martino, simbolo dell’accoglienza e della generosità.

Un programma ricco di eventi

La nuova edizione del festival offre una vasta gamma di attività pensate per soddisfare ogni tipo di palato e interesse culturale. Tra le attrazioni principali ci sono le visite guidate al Museo del Vino di Castiglione in Teverina, dove gli appassionati possono approfondire la loro conoscenza sulla storia vitivinicola della regione attraversando le antiche cantine del borgo.

Oltre alla degustazione dei prelibati prodotti locali, il festival propone un calendario denso di eventi collaterali: mostre d’arte contemporanea, convegni sul tema dell’enogastronomia sostenibile, spettacoli musicali folkloristici che animano le vie del centro storico. Queste iniziative trasformano il festival non solo in una celebrazione gastronomica ma anche in un’occasione per vivere esperienze culturalmente arricchenti.

Castiglione in Teverina si conferma così non solo come Città del vino e Cittaslow ma anche come luogo ideale dove trascorrere momenti piacevoli all’insegna dell’accoglienza tipica delle piccole realtà italiane. Il Festival “San Martino – Olio, Funghi e Vino” rappresenta quindi un’opportunità unica per scoprire o riscoprire i tesori nascosti della Tuscia viterbese.