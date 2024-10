E’ questa la migliore destinazione culinaria d’Europa, premiata per la prima volta

E’ stata nominata la migliore destinazione culinaria d’Europa, premiata per la prima volta. Un panorama gastronomico ricco e variegato

In un contesto internazionale sempre più attento alle eccellenze gastronomiche, la capitale si è distinta ricevendo il prestigioso riconoscimento come migliore destinazione culinaria d’Europa. Questo premio, assegnato durante i World Culinary Awards tenutisi a Dubai, segna un momento storico per la capitale portoghese che si è imposta su città di grande tradizione culinaria come Barcellona, Copenaghen, Firenze, Londra, Parigi e Vienna.

La scelta di Lisbona non sorprende chi conosce la ricchezza e la diversità della sua offerta gastronomica. La città offre un ampio ventaglio di esperienze culinarie che spaziano dai piccoli locali dove gustare piatti tradizionali fino ai ristoranti d’autore guidati da chef stellati Michelin. Questi ultimi reinterpretano i sapori classici portoghesi in chiave moderna, creando un ponte tra passato e futuro che affascina turisti e foodies da tutto il mondo.

I World Culinary Awards: una vetrina globale

Carlos Moedas, sindaco di Lisbona, ha espresso grande orgoglio per questo riconoscimento internazionale. Ha sottolineato come l’identità e le tradizioni culinarie lisbonete siano state celebrate a livello globale grazie all’unione tra innovazione e tradizione. Questo premio rappresenta non solo un onore ma anche uno stimolo per tutti i professionisti del settore a continuare a mantenere elevata la qualità dell’offerta gastronomica della città.

La vittoria di Lisbona ai World Culinary Awards non è solo una questione di prestigio; riflette anche l’impatto positivo che la gastronomia ha sull’economia locale. La crescente attrattiva della città come destinazione turistica è strettamente legata alla sua offerta culinaria diversificata ed eccellente. In questo modo, il settore contribuisce in maniera significativa alla qualità del turismo lisbonese ed è un fattore distintivo rispetto ad altre metropoli europee.

Gli World Culinary Awards rappresentano una delle piattaforme più importanti per promuovere la cultura culinaria mondiale e incentivare il turismo enogastronomico. Nella loro quinta edizione hanno confermato l’impegno nel valorizzare le migliori pratiche e innovazioni nel campo della gastronomia attraverso diverse categorie che includono ristoranti, chef ed hotel. Il processo di selezione dei vincitori avviene tramite votazione pubblica, confermando così il gradimento popolare delle scelte effettuate.

Lisbona si aggiudica quindi uno dei titoli più ambiti nel panorama culinario internazionale grazie alla sua capacità di fondere con successo tradizione ed innovazione nella propria offerta enogastronomica. Un traguardo importante che pone le basi per nuovi sviluppi futuri nel settore turistico-gastronomico della capitale portoghese.