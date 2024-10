Previsioni meteo: rischio perturbazione per la giornata di martedì 8 ottobre

Le previsioni meteo per oggi, martedì 8 ottobre, vedono il rischio perturbazione come annunciato dagli esperti de ILmeteo.it

Dopo un breve periodo di tregua, l’Italia si prepara ad affrontare nuove condizioni meteorologiche avverse. La perturbazione numero 2, che ha interessato principalmente il basso Adriatico e il basso Tirreno, sta gradualmente allontanandosi lasciando dietro di sé solo alcuni residui effetti. Tuttavia, la quiete sembra essere soltanto temporanea.

Una nuova perturbazione, identificata con il numero 3 e proveniente dall’Atlantico, si sta avvicinando alle regioni nord-occidentali del Paese. Già nella giornata di domenica si è visto un deciso aumento della nuvolosità anche se le piogge attese sono state poche e deboli. Questo cambiamento segna l’inizio di una fase più instabile che interesserà gran parte dell’Italia nei giorni successivi.

Martedì 8: forte maltempo in arrivo

La giornata di oggi martedì, vedrà un ulteriore aggravarsi della situazione meteo su gran parte del territorio nazionale. Il cielo sarà molto nuvoloso o addirittura coperto al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge diffuse che interesseranno meno intensamente il medio Adriatico dove saranno più probabili fenomeni isolati e deboli.

Nel corso del pomeriggio e della sera è previsto un peggioramento anche per la Campania, il nord della Puglia, i settori occidentali di Basilicata e Sicilia con piogge intense lungo la fascia alpina centro-orientale prealpina; non mancheranno locali forti temporali o nubifragi in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna.

Nonostante questo scenario complessivamente negativo per buona parte dell’Italia, alcune zone riusciranno a mantenere condizioni meteorologiche più favorevoli: ampie schiarite sono attese in Puglia così come nei settori ionici garantendo una parziale tregua dal maltempo prevalente.

È evidente come l’Italia stia per affrontare giorni caratterizzati da instabilità meteorologica significativa con impatti potenzialmente notevoli sulla vita quotidiana delle persone ma anche sulle attività economiche ed agricole già messe alla prova da precedenti eventi atmosferici avversi. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti meteo per rimanere informata sull’evolversi delle condizioni climatiche.