Apre la Fattoria delle Zucche, la nuova attrazione di Roma World

La tradizione del periodo della festa di Halloween vede come protagoniste le zucche. A Roma Worl ha aperto la nuova attrazione: la Fattoria delle Zucche.

Ottobre è il mese che accoglie una delle tradizioni più affascinanti e colorate, specialmente nei paesi di cultura anglosassone: la festa di Halloween. Questa celebrazione, radicata in antiche usanze celtiche e poi amalgamata con elementi cristiani, vede come protagonista indiscussa la zucca. La pratica di intagliare zucche, trasformandole in “Jack-o’-lantern“, ha origini antiche e simbolismi profondi. Secondo la leggenda, Jack-o’-lantern nasce dalla storia di Jack, un fabbro astuto che riuscì a ingannare il diavolo più volte. Alla sua morte, non trovando posto né in cielo né all’inferno, fu condannato a vagare sulla Terra illuminando il suo cammino con un carbone ardente posto all’interno di un rapo intagliato.

Con l’immigrazione degli irlandesi negli Stati Uniti nel XIX secolo, la tradizione si è evoluta: il rapo è stato sostituito dalla zucca, molto più grande e facile da intagliare. Le “Jack-o’-lantern” sono diventate così uno dei simboli più riconoscibili di Halloween, poste fuori dalle case per allontanare gli spiriti maligni o semplicemente come decorazione stagionale.

La zucca a ottobre non è solo protagonista nelle notti di Halloween ma permea l’intero mese con le sue variegate tonalità arancioni che ricordano i cambiamenti della natura autunnale. Oltre al suo ruolo nelle celebrazioni e nelle decorazioni tipiche del periodo, questo ortaggio gioca anche un ruolo centrale nella gastronomia stagionale. Zuppe cremose, torte speziate e bevande calde arricchite con la sua polpa dolce sono solo alcuni esempi delle delizie culinarie che accompagnano l’arrivo dell’autunno.

La tradizione delle zucche ad ottobre ed Halloween rappresenta quindi un incantevole intreccio tra cultura popolare, storia e gastronomia; una pratica che ogni anno ci invita a riscoprire le nostre radici folkloristiche attraverso gesti semplici ma carichi di significato. Celebrando questa usanza si mantiene viva una parte importante del patrimonio culturale legato alla festività di Halloween e si accoglie la stagione autunnale con calore ed entusiasmo.

Roma World si presenta come una destinazione imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera e nella vita quotidiana dell’antica Roma. Questo parco a tema, situato nelle vicinanze della capitale italiana, offre ai visitatori l’opportunità unica di fare un salto indietro nel tempo, fino a 2000 anni fa, per vivere una giornata da veri romani. Al suo interno, il parco ricrea con sorprendente fedeltà scenari e ambientazioni dell’epoca, dai campi di addestramento dei gladiatori alle classiche abitazioni romane, passando per i mercati ricolmi di prodotti artigianali che evocano le antiche tradizioni commerciali.

L’esperienza offerta da Roma World è tanto educativa quanto divertente. I visitatori hanno la possibilità di vestire i panni di un antico romano, indossando tuniche e toghe fornite all’ingresso del parco. Possono inoltre partecipare a numerose attività interattive: dal lancio della giavellotto alla preparazione del cibo seguendo antiche ricette romane. Per chi cerca emozioni forti, non mancano dimostrazioni dal vivo di combattimenti tra gladiatori che mostrano l’arte della scherma dell’epoca in maniera spettacolare ma rispettosa della storia.

Oltre all’intrattenimento puro, Roma World svolge un ruolo importante nell’educazione storica dei suoi ospiti. Attraverso la ricostruzione accurata degli ambienti e delle pratiche quotidiane degli antichi Romani, il parco stimola la curiosità verso uno dei periodi più affascinanti della storia umana. Gli animatori del parco sono ben informati e pronti a condividere aneddoti e fatti storici che arricchiscono ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Roma World rappresenta quindi una meta ideale non solo per le famiglie alla ricerca di una giornata diversa dal solito ma anche per gli appassionati di storia e cultura classica. La sua capacità di combinare apprendimento ed entertainment in modo così armonioso lo rende un luogo dove ogni visita riserva sempre qualcosa di nuovo da scoprire ed esplorare.

Roma World festeggia Halloween con La Fattoria delle Zucche

Il Parco a tema dell’Antica Roma dal 5 ottobre al 3 novembre si arricchisce di una grande fattoria delle zucche in uno scenario di 2000 anni fa, un luogo incantato per tutta la famiglia dove celebrare una delle festività più attese dell’anno.

Tutti i bambini pssono partecipare a laboratori di intaglio e decorazione delle zucche, insieme alle scenografe Dana e Amerinda.

Basterà scegliere una zucca, intagliarla e personalizzarla per poi portarla a casa e godere la festa anche fuori dal parco (una zucca per ogni bambino).

All’arrivo al Parco ricordati di iscriverti subito presso La Taberna. I posti sono limitati (massimo 30 bambini per ogni appuntamento)!

Luogo: La Taberna

Orari: 12:30 – 14:00 – 17:30

Pronto? La tua zucca ti aspetta!

E il 3 Novembre tutti gli ospiti del parco potranno portare gratuitamente a casa tutte le zucche di Roma World!

Per i laboratori di intaglio è richiesta la supervisione di un adulto.

Roma World si trasforma in un magico regno autunnale con l’arrivo di “La Fattoria delle Zucche“, un evento speciale dedicato alla celebrazione di Halloween, che si svolgerà dal 5 ottobre al 3 novembre. Questo parco a tema, che riporta i visitatori indietro nel tempo fino all’Antica Roma, offre ora l’opportunità unica di immergersi in una tradizione molto più moderna ma altrettanto affascinante. Immaginatevi di camminare tra le strade lastricate dell’antica città, circondati da edifici storici e, all’improvviso, imbattervi in una vasta area colma di zucche illuminate da sorrisi intagliati: è questo lo scenario incantevole che attende famiglie e bambini.

I più piccoli avranno la possibilità non solo di ammirare questa meraviglia autunnale ma anche di diventare protagonisti attivi grazie ai laboratori organizzati con Dana e Amerinda, due scenografe esperte nell’intaglio e nella decorazione delle zucche. Questo momento creativo non solo permetterà ai bambini di esprimere la loro fantasia ma anche di portarsi a casa un ricordo tangibile della loro giornata a Roma World. Ogni bambino potrà scegliere la propria zucca preferita e, sotto la guida attenta delle nostre esperte e con il supporto indispensabile dei genitori per i più piccoli, trasformarla in una lanterna o in un’opera d’arte da esibire durante la notte più spaventosa dell’anno.

Per partecipare a questa avventura nel passato ricca di magia autunnale è necessario iscriversi presso La Taberna non appena si arriva al parco; data l’esclusività dell’iniziativa i posti sono limitati a soli 30 bambini per sessione. Le sessioni si terranno nei seguenti orari: 12:30, 14:00 e 17:30. È quindi consigliabile arrivare presto per assicurarsi un posto.

E come gesto finale di generosità, il 3 Novembre Roma World offrirà a tutti gli ospiti del parco l’opportunità unica di portare gratuitamente a casa le zucche rimaste: una splendida occasione per estendere lo spirito festoso oltre i confini del parco.

Questo evento rappresenta una perfetta fusione tra storia antica e tradizioni moderne, offrendo alle famiglie un modo originale ed educativo per celebrare insieme uno dei momenti più gioiosamente spaventosi dell’anno.