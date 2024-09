Per risparmiare andate in questi Paesi dove gli hotel costano pochissimo. Si tratta di alberghi di lusso che costano meno di un ostello

Siete riusciti a trovare un volo a prezzo scontatissimo, siete pronti a viaggiare con un solo bagaglio pur di risparmiare, ma poi quando vedete i prezzi degli hotel vi cadono le braccia. Già perché una delle voci più importanti nelle spese di una vacanza è l’alloggio. E a meno di avere un estremo spirito di adattamento scegliendo il couch surfing o di avere poche pretese prendendo un albergo senza stelle finirete a pagare parecchio per un bell’hotel.

Ma una via d’uscita a tutto ciò c’è. Basta andare infatti in quei Paesi in cui gli alloggi costano pochissimo. Vi ritroverete così a soggiornare in hotel 5 stelle extra lusso e pagarli meno di quanto paghereste normalmente un ostello. E se pensate che sono tutti dall’altra parte del mondo, beh non è così. Una vacanza extralusso a un prezzo irrisorio è un sogno realizzabile e anche vicino casa. Ecco dove andare per avere un hotel di lusso e pagare pochissimo.

Dove gli hotel costano meno: i Paesi con gli alberghi di lusso economici

Gli hotel 5 stelle ovunque si trovino nel mondo devono rispettare alcuni standard. Il ciò significa che ovunque siate quelle stelline sono garanzia di servizi di qualità. Ma se questi nella stragrande maggioranza dei casi li pagate cari, ci sono Paesi in cui li pagate pochissimo.

La maggior parte degli hotel di lusso più economici del mondo si trovano in Asia. Qui potrete soggiornare pagando 12 euro a testa per hotel bellissimi. Uno di questi è in India, nella zona ovest del Paese, a Ahmedabad a poca distanza dall’aeroporto internazionale di Sardar. E’ un albergo della catena Novotel ed offre piscina, spa e ristorante giapponese. Il costo è di 24 euro la doppia.

Avviciniamoci in Europa perché nella capitale della Turchia, ad Ankara, si trova uno splendido hotel 5 stelle, l’hotel Ickale, dove per una doppia con balcone e con servizio incluso di sauna e bagno turco, oltre che a un’abbondante colazione a buffet, pagate solo 27 euro. E inoltre il check out è fino alle 14!

Spostiamoci in Sudamerica dove in Colombia si trova un hotel della catena NH, il Bogotà WTC Royal. Qui per una doppia si spendono solo 36 euro a notte. Si trova nella zona nella zona più esclusiva della città e vi aspetta con un buffet a colazione e una doccia sensoriale in ogni camera.

Gli hotel di lusso più economici d’Europa

E in Europa? Se pensate che nel vecchio continente dovete spendere centinaia di euro per avere un buon servizio vi sbagliate. Certo, non ci sono i prezzi dell’Asia o del Sudamerica, ma potete trovare delle occasioni davvero interessanti.

Berlino è una delle città più economiche d’Europa e qui potete alloggiare nel Leonardo Royal Hotel. Si trova nel cuore della capitale tedesca ad Alexander Platz, è un 4 stelle e vanta comunque un centro fitness e benessere. I prezzi per una doppia partono da 70 euro.

Ancora più abbordabile Varsavia: qui una camera al Novihotel vi costa in bassa stagione dai 50 euro. A Bruxelles c’è un hotel meraviglioso: Le Plaza. Sontuoso, in stile classico, con due ristoranti e perfino un grande teatro all’interno. I prezzi partono dai 100 euro per una doppia. Decisamente interessante! E in Italia? A Torino c’è il Grand Hotel Sitea, un 5 stelle dove una notte vi costa appena 120 euro. Certo, non pochissimo, ma si tratta di un top luxury hotel.

Viaggiare spendendo poco e alloggiando in hotel di lusso è possibile!