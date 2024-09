Federica Panicucci, viaggio romantico per due in una città dal fascino eterno: foto e tappe di Londra

Federica Panicucci e il compagno si sono concessi un viaggio romantico a Londra. Le foto pubblicate sui social: ecco le tappe che hanno fatto.

La conduttrice si è ritagliata un po’ di tempo per se stessa e dedicarlo al compagno Marco Bacini con il quale è volata nella bellissima capitale inglese durante il weekend. Per i due, che ormai fanno coppia fissa da quasi dieci anni, è stato un viaggio oltremanica dove hanno visitato i luoghi più belli e suggestivi della città.

Una vera e proprie “toccata e fuga” quella di Federica Panicucci e dell’imprenditore milanese, la quale ha approfittato di questi ultimi giorni estivi per godersi un po’ di intimità e lontano dagli impegni professionali di conduttrice Mediaset, visto che anche quest’anno è stata confermata al timone dello storico talk show Mattino 5.

Panicucci e Bacini fanno coppia dal 2016 e in più di un’occasione la conduttrice ha sottolineato di ave ritrovato in lui l’amore vero. Sebbene qualche tempo fa erano circolate delle voci di una presunta crisi tra di loro, le foto condivise sui social hanno smentito questa ipotesi e i due appaiono più uniti che mai. Proprio di recente, Federica e Marco sono volati a Londra per un weekend romantico.

Federica Panicucci a Londra con Marco Bacini: le foto

Londra è una delle città più belle ed affascinanti al mondo. Una meta amata da moltissime persone che vogliono visitarla almeno una volta nella vita, anche perché ci sono tantissime attrazioni da mettere a calendario. È proprio quello che hanno fatto Federica Panicucci e Marco Bacini, i quali non si sono persi nessun angolo della splendida capitale inglese.

A condividere alcune tappe del tour fatto è stata la stessa conduttrice di Mattino 5, dove ha pubblicato alcuni scatti dei luoghi in cui lei e Marco si sono intrattenuti durante il weekend. Non hanno potuto fare a meno di entrare in un caffè londinese, dove magari hanno ordinato una pietanza tipica del posto, così come hanno attraversato la suggestiva Notting Hill, uno dei quartieri più belli.

La conduttrice e l’imprenditore, ovviamente, sono passati per il famoso centro storico di Londra dove non hanno potuto non scattare una bellissima foto da vicino alla storica torre dell’orologio St. Walter del famoso palazzo di Westminster. Un bellissimo giro che gli ha permesso di conoscere meglio la città e viverla in pieno.