Voli con scalo, 4 cose che devi assolutamente sapere: così eviti ogni imprevisto

Viaggiare in avere non comprende sempre un volo diretto. Spesso per specifiche esigenze personali o di compagnia è previsto uno o più scali.

Viaggiare in aereo oltre a rappresentare la modalità di spostamento più sicura, è anche tra le più scelte in assoluto, soprattutto, chiaramente, per coprire grani distanze. Nella maggior parte dei casi se si tratta di brevi collegamenti, si avrà a che fare con voli diretti, anche se non è sempre detto. Per tratte più lunghe, invece, è molto probabile la presenza di uno scalo. Il tutto può nascere, come appena descritto, per esigenze della compagnia aerea, anche se a volte, la soluzione viene scelta dallo stesso passeggero per provare a risparmiare sul costo del biglietto.

Lo scalo aereo può prevedere specifiche situazioni e cosi come anticipato può avere particolari origini. Nella maggior parte dei casi, però, se parliamo di tratte lunghe, tutto nasce da specifiche esigenze di volo, ricognizioni tecniche e quant’altro. La gestione dello scalo, da parte dello stesso passeggero è qualcosa di quasi sempre particolare. Come organizzarsi in quel tempo, quali operazione dover o meno eseguire e quant’altro. Tutto, però, può essere in ogni caso ampiamente illustrato, per offrire allo stesso passeggero una serie di consigli da prendere, nel caso, in considerazione.

Cosa sapere dei voli con scalo: info utili

Le domande che ogni cittadino si pone e vorrebbe porre ai responsabili del caso sono sostanzialmente quattro, se consideriamo quelle tipiche. La prima domanda riguarda, per esempio, la gestione dei bagagli. C’è da dire, in questo caso che se si è in possesso di un solo biglietto aereo che prevede lo stesso scalo, il trasferimento dei bagagli avviene in modo assolutamente automatico dagli addetti preposti. In presenza di due biglietti, invece, bisognerà provvedere a ritirare e imbarcare nuovamente gli stessi bagagli.

Il tempo da calcolare per gli scali, altra informazione spesso richiesta dai passeggeri, è da considerare con la stessa logica utilizzata in precedenza. In presenza di un unico biglietto, il tempo di scalo potrà essere mediamente di 2 ore. In caso due diversi biglietti, quini due diverse compagnie, il tempo potrebbe arrivare mediamente alle 3 ore. In questi casi, poi, se si fa scalo in un paese dell’Unione Europea non c’è bisogno di effettuare controlli ai documenti, in caso contrario scattano i più classici controlli doganali e quant’altro. In certi casi, inoltre, bisogna fare attenzione al visto, se richiesto.

Ultima domanda frequente dei passeggeri riguarda cosa fare nel corso del tempo necessario per la gestione dello scalo. Il consiglio degli esperti è quello di concedersi un giro della città, se possibile, di fronte a uno scalo di almeno 5 ore. In caso contrario, meglio restare in aeroporto e magari girare per i tanti negozi presenti.