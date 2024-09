Proteggere la valigia a costo zero: l’idea geniale per risparmiare il cellophane in aeroporto

Come proteggere la valigia in modo efficace senza acquistare il cellophane in aeroporto? Ecco il trucco geniale per risparmiare.

Quando si viaggia oltre al costo dei biglietti e ovviamente a tutte le spese di vitto e alloggio nella località in cui si va bisogna considerare anche tante piccole spese accessorie che possono anche essere evitate. Dal parcheggio nei pressi dell’aeroporto o della stazione ad altri piccoli servizi di cui non si può fare a meno, sono tante le spese, anche se esigue, che si aggiungono.

Se ci si vuole orientare in un’ottica di risparmio bisogna fare economia anche sugli elementi che possono apparire più insignificanti. Per i viaggi in aereo, ad esempio, è importante proteggere la valigia, in particolare quando il bagaglio è spedito in stiva e di conseguenza viene accatastato con tanti altri bagagli.

Il nastro trasportatore, poi, non è mai perfettamente pulito e c’è il rischio che la valigia possa sporcarsi. È opportuno perciò proteggere la propria valigia con l’apposito cellophane fornito prima del volo. Ma anche quello è a pagamento e ha un costo, anche se piccolo, che può essere risparmiato con un semplice metodo.

Il sistema geniale per risparmiare sul cellophane che protegge le valigie in aeroporto

Oltre al problema dell’igiene, c’è anche un altro pericolo da cui è bene salvaguardare i propri bagagli quando si viaggia in aereo. Nonostante la sicurezza sia garantita nella maggior parte dei casi, è sempre meglio chiudere ermeticamente la propria valigia, e la copertura in cellophane aiuta affinché un eventuale tentativo di furto riesca più difficile.

Tutto ciò che contiene la valigia e anche la struttura esterna con l’involucro in cellophane è ben protetto. Ma se non vogliamo spendere la cifra necessaria ad acquistarlo possiamo optare per altre soluzioni. Bisogna tener presente che la copertura del bagaglio può essere effettuata solo dopo aver fatto il check-in.

Per i bagagli di grandi dimensioni, quelli che non rientrano nelle misure del classico bagaglio a mano che può esser portato a bordo dell’aereo c’è l’obbligo di pesarli prima o durante il check-in e al momento del controllo devono essere facilmente apribili dagli addetti che possono voler controllare che sia tutto in regola.

Per questo motivo possiamo coprire la valigia solo dopo aver effettuato i controlli obbligatori e avere in mano la carta d’imbarco. Il trucchetto semplicissimo e geniale per coprire la valigia senza spendere soldi consiste nell’utilizzare una vecchia maglietta extra large. Se in casa abbia,mo una maglietta di taglia molto grande, che copre bene il bagaglio, ecco che la possiamo riciclare a costo zero.

Non bisogna fare altro che rivestire con essa tutta la valigia partendo dalla parte superiore. Per quanto riguarda le maniche, meglio se corte, vanno soltanto ripiegate all’interno con un solo gesto. È un metodo certamente originale e perfettamente funzionante.