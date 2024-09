Baia di Sorgeto, dove l’acqua di mare è calda tutto l’anno: immergersi sarà un’esperienza unica

Un luogo rinomato e meraviglioso a pochi chilometri dalla città di Napoli. Fare il bagno lì, è una esperienza davvero unica.

Una esperienza da vivere, un contesto da visitare e fare proprio, immerso nelle meraviglie di un’isola che sa mostrarsi senza tempo. A pochi chilometri dalla città di Napoli, una baia attira a se migliaia turisti ogni anno. Ogni cosa, in quel luogo è da scoprire. Immergersi tra le meraviglie, i colori, i sapori, le tradizioni di questa specifica area consente di vivere una tipologia di esperienza assolutamente unica. Un richiamo naturale per gli amanti della natura ma non solo.

L’isola di Ischia, una delle perle del Golfo di Napoli è meta di turisti da tempo immemore. La bellezza del luogo, la magia di certi contesti e soprattutto una identità ben precisa da ricercare in ogni angolo del territorio, fanno di questa splendida cornice una delle bellezze naturali più ricercate dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Lì, è possibile visitare e apprezzare le meraviglie della Baia di Sorgeto, paradiso termale a cielo aperto. Esperienza unica da vivere.

A Ischia c’è una baia dove l’acqua di mare è calda tutto l’anno

La Baia di Sorgeto fa parte del comune ischitano di Forio, uno dei principali dell’isola partenopea. Una delle località, questa, tra le più pittoresche del posto, tra bellezza, storia e tradizione, da queste parti, per esempio, la ricetta del coniglio all’ischitana è tra le più apprezzate e riprodotte. Immergersi nell’area termale a cielo aperto di Sorgeto può rappresentare una esperienza davvero unica, tra temperature che variano a seconda delle acque prescelte.

Per i turisti, inoltre, la possibilità di usufruire di uno specifico servizio. Un orologio, posto a un certo punto della Baia di Sorgeto, che offre l’opportunità di monitorare il tempo in cui si staziona nelle acque a una certa temperatura. Uno dei consigli più frequenti, è infatti quello di non abusare di temperature troppo alte o troppo basse. In questo caso si ha quindi la possibilità di tenere sotto controllo il tempo per non correre particolari rischi legati alla propria salute.

L’esperienza unica, inoltre, non è soltanto dettata dalla possibilità di immergersi nelle acque a diversa temperatura, ma anche dalla stessa bellezza della Baia di Sorgeto, una delle perle dell’isola di Ischia, a sua volta fiore all’occhiello del Golfo di Napoli. Un paesaggio mozzafiato forse unico al mondo, bagnato da un mare capace di far innamorare qualsiasi visitatore.