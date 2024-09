Insegnamento utilissimo in pochi secondi di video: cosa non devi mai fare in auto – Video

Cosa fare per frenare in tutta sicurezza durante una emergenza. Così il tuo veicolo si fermerà subito ed in pochi metri di spazio senza sbattere.

Spostarsi in auto, così come su altri veicoli a quattro ruote, è un qualcosa che molti tra noi fanno tutti i giorni. I tragitti da compiere per lavoro o per studio, così come anche per fare qualcosa di bello nel tempo libero, si svolgono con cadenza quotidiana, in ogni stagione.

La larga diffusione dei veicoli gommati, così come pure il loro utilizzo frequente, li rende però i mezzi più soggetti ad incidenti. Questa è statistica, e sempre la statistica indica nell’aereo il mezzo di trasporto più sicuro. Ciò proprio in relazione al numero, che rispetto alle auto e simili è molto più ridotto. Guidare può diventare una abitudine, ma è anche una azione che è soggetta a diverse variabili impronosticabili. Si pensi, in tal senso, all’attraversamento improvviso di animali selvatici o randagi, oppure di bambini. E proprio nell’esatto momento in cui stai transitando tu.

È uno scenario che potrebbe capitare. Come potrebbe succedere di dovere compiere una frenata in modo brusco, per questi e per diversi altri motivi. Apprendere le necessarie misure di sicurezza farà in modo da evitare delle possibili, brutte conseguenze. Ne va del bene di tutti quanti coloro che viaggiano sul veicolo interessato. Come dovresti affrontare una frenata improvvisa e brusca? Il metodo giusto è solo uno, ed è il seguente.

Come frenare nel modo corretto?

Una frenata d’emergenza, se a bassa velocità, va compiuta tenendo il tallone poggiato sul fondo dell’auto mentre con la punta del piede bisogna premere a fondo il pedale del freno. Per andature più elevate invece è meglio sollevare il tallone ed agire con una porzione di piede maggiore. Così facendo, l’arto inferiore conferirà una forza maggiore all’azione della frenata.

Se il veicolo coinvolto non è dotato di Abs (il sistema di antibloccaggio delle ruote, n.d.r.) allora andrebbe compiuta una frenata non decisa, altrimenti il mezzo rischia di slittare o di rendere la frenata stessa più lunga. Con un brevissimo intervallo e poi una nuova frenata. E quando c’è molto poco spazio di frenata? Serve necessariamente tenere le ruote ben dritte, così frenare sarà più efficace.

A velocità alta c’è chi ha l’istinto di pigiare forte con il piede sinistro sulla frizione per poi frenare. La cosa però è sbagliatissima, come illustrato da un video postato sul profilo TikTok @Autoscuola.Giordano. Il comportamento giusto da intraprendere è frenare non fino in fondo, e subito dopo andare di frizione al massimo. Di seguito c’è il filmato con la procedura corretta.