“Case disabitate vendute a 3 euro”: il servizio a Mattino 5, in quale paese si trovano

Ad un prezzo simbolico è possibile diventare proprietari di una abitazione da rimettere a nuovo. La grande occasione ti aspetta in un luogo pieno di meraviglie.

Da “Mattino 5”, longeva e sempre molto seguita trasmissione di Canale 5 che accompagna molti telespettatori di mattina, arriva un servizio che parla della vendita di case al prezzo inferiore a quello di una pizza. E la cosa ha la sua ottima motivazione. Si sente spesso parlare in giro di abitazioni vendute a prezzi simbolici, perché questo fa da incentivo per spingere le persone a ripopolare questo o quel paesino.

Una cosa del genere non potrebbe mai avvenire in città, per ovvi motivi. La realtà rappresentata da borghi e paesini di provincia di piccole – a volte anche piccolissime dimensioni – è invece molto, molto diversa. Mentre i grossi centri possono contare di politiche di riqualificazione di varia natura, da interventi edilizi con la costruzione di nuove e più moderne unità abitative (è un po’ quel che sta accadendo al centro di Torino ad esempio), per le località di dimensioni contenute difficilmente può essere così.

Le risorse in termini di fondi economici e di infrastrutture accessibili sono di gran lunga inferiori. Per contrastare il degrado e lo spopolamento serve fare ricorso a delle trovate che sappiano fare in modo da risultare accattivanti. Serve invogliare le persone che abbiano capacità e volontà di investire a venirlo a fare sul proprio territorio. E proprio questo ha pensato bene di fare la amministrazione comunale di un borgo che ha intenzione di ritrovare lo splendore perduto.

Case in vendita a 3 euro, in quale località d’Italia puoi comprarne una?

Dal servizio di “Mattino 5” si apprende che le abitazioni a buonissimo mercato sono disponibili presso una località del Sud Italia. Si tratta di Sambuca di Sicilia, località situata in provincia di Agrigento e distante poco meno di una trentina di chilometri dal mare. Il posto è incantevole, bellissimo, ma eccessivamente spopolato.

Ed allora gli amministratori locali hanno concepito quello che già in più occasioni è stato fatto altrove. Cioè mettere delle case in vendita al prezzo di qualche euro. Inizialmente il costo richiesto era di appena un euro. Tra annessi e connessi ora ne servono due in più. Per un totale di tre euro, poco male e decisamente ottimo comunque. Sambuca ha circa 5326 abitanti, con la popolazione però caratterizzate in larga parte da anziani. Cosa che, anagraficamente, non le garantisce un futuro nel lungo periodo. Questo posto può vantare una storia sontuosissima, tra lasciti di vari periodi: greco e romano, arabo, normanno, svevo, aragonese, rinascimentale. E poi barocco, borbonico e risorgimentale, con diversi esempi di architettura di diverse epoche e generi.

All’inizio del secolo scorso la popolazione di Sambuca di Sicilia era del doppio. Con il passare dei decenni la stessa era rimasta stabile, andando però a diminuire a partire dai primi anni Novanta. Il declino non ha conosciuto freno, arrivando alla situazione di oggi. C’è da dire che comunque Sambuca ha anche altre attività, legate agli sport d’acqua come canoa, windsurf e sci nautico. All’interno del suo territorio ci sono case disabitate diroccate dopo il terremoto del Belice di fine anni Sessanta. Per favorirne la ricostruzione, la località agrigentina ha quindi messo in vendita le stesse a 3 euro. Chi le compra dovrà però fornire delle garanzie. Come ad esempio la volontà di volerle restaurare entro un certo lasso di tempo, per poi andarvi ad abitare.