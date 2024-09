The Perfect Couple, la nuova serie Netflix: tutti i luoghi (straordinari) dove è stata girata

È su Netflix la nuova miniserie The Perfect Couple, un thriller pieno di suspense con Nicole Kidman: ecco tutti i luoghi in cui è stata girata.

Il mese di settembre si è aperto con diverse novità all’interno della programmazione del gigante dello streaming, soprattutto per quanto riguarda il classico giallo ideato da Jenna Lamiae, tratto dal romanzo omonimo firmato da Elin Hilderbrand, che è andato ad ampliare il catalogo.

La storia di The Perfect Couple vede protagonista una famiglia ricchissima degli Stati Uniti, dove al centro delle vicende c’è la benestante famiglia dei Winbury e il matrimonio dei due rampolli di casa che non si farà a causa della morte di una damigella della sposa. Proprio così inizia il thriller che ha già attaccato davanti il piccolo schermo milioni di persone in tutto il mondo. Una miniserie interessante e intrigante girata in splendide location che faranno incantare tutti gli abbonati a Netflix.

The Perfect Couple, dove è ambientata la miniserie Netflix

The Perfect Couple è la nuova miniserie targata Netflix, disponibile già nel catalogo della piattaforma per tutti gli abbonati. È l’ennesimo prodotto di qualità del gigante dello streaming, il quale si è avvalso di un cast di alto livello, a partire da Nicole Kidman, la quale interpreta Greer Garrison Winbury, mentre Liev Schreiber interpreta suo marito Tag Winbury.

Oltre alle ottime interpretazioni degli attori e alla suspense che si procrastina per tutti e sei gli episodi, il pubblico di certo rimane colpito dalle splendide location scelte per girare lo spettacolo. La tenuta della famiglia Garrison – Winbury è Summerland, mentre l’isola al largo di Cape Cod, che si trova nel Massachusetts, è l’ambientazione preferita dalla maggior parte della borghesia benestante americana.

Sebbene questi appena indicati siano i luoghi rappresentati all’interno della miniserie, bisogna sottolineare che The Perfect Couple è stata girata a Chatham, sulla terra ferma, che si trova sempre a Cape Cod. Per quanto riguarda l’epilogo dello spettacolo, questo è stato girato nello zoo di Londra a Regent’s Park.

Oltre a Kidman e Schreiber, bisogna segnalare anche la presenza della giovane attrice Eve Hewson, che interpreta Amelia Sacks la nuora degli Winbury, nonché è la figlia di Bono Vox degli U2. La migliore amica nella miniserie è Meghann Fahy, nonché la damigella che sarà trovata morta e che darò inizio alla trama.