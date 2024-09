L’estate non è finita. C’è un posto in cui l’estate dura fino a dicembre. E si trova vicinissimo a noi

Guardando dalla finestra il cielo grigio con i nuvoloni neri all’ orizzonte, sentendo l’ aria più fresca e la voglia di mettersi una felpa addosso, beh sembra chiaro che l’estate sia davvero finita. Ma è proprio così? Al di là delle previsioni meteo – non eccezionali ancora in questo scorcio di settembre – ci sono dei posti dove adesso è ancora estate.

E non si tratta di andare dall’altra parte del mondo né in un’isola caraibica. A un paio d’ore di volo dall’Italia ci sono infatti dei posti in cui fanno 30 gradi si va in spiaggia e si fa il bagno al mare. E questa estate prolungata dura in quest’isola fino a dicembre! Dunque se avete voglia di rimettervi il costume, riprovare la sensazione della salsedine sulla pelle non pensateci due volte prendete un volo e andate in quest’isola.

L’isola greca dove l’estate dura fino a dicembre

Il Mediterraneo del sud è baciato da un clima particolarmente mite. L’estate dura ben oltre settembre spesso è possibile fare il bagno al mare anche a novembre. Questo succede anche nell’estremo Sud della Sicilia, nelle sole come Lampedusa e poi fuori dai confini italici in isole come Malta Ma soprattutto in alcune isole greche. Ce n’è una in particolar modo che viene definita l’isola dell’estate perenne già perché qui davvero l’estate dura sei mesi e gli altri sei è primavera.

Quest’isola è l’isola di Gavdos, più vicina all’Africa che all’Europa, ma molto vicina a Creta il che la rende facilmente raggiungibile. Creta stessa vanta delle temperature eccezionali e per tutto ottobre il clima è veramente piacevole ed è possibile andare in spiaggia e al mare soprattutto nel versante meridionale dell’isola.

Ma se volete ancora più estate andate Gavdos. Per raggiungere Gavdos dovrete fare tappa a Creta e da lì prendere un traghetto che fuori dalla stagione prettamente estiva non è troppo frequente. Ma per chi cerca caldo e quiete Gavdos è l’isola perfetta.

Gavdos, l’isola più calda d’Europa

Da Creta impiegherete qualche ora di traghetto per raggiungere Gavdos quest’isola che si trova a 150 km dalle coste africane ed è l’isola più calda d’Europa. Qui la temperatura minima che si registra è intorno ai 20 gradi il che fa capire che l’inverno da queste parti non sanno proprio cosa sia!

In questa isola che si estende per 32 km² le attività e gli abitanti si concentrano nella capitale Kastri, l’isola vive prevalentemente di pesca e del turismo che arriva da Creta. Fuori però dalla stagione prettamente estiva, di turisti qua se ne vedono davvero pochi e anche gli abitanti diminuiscono rimanendo poche centinaia.

Ma se non vi importa la movida, allora questa è l’isola perfetta potrete godere di spiagge paradisiache come Sarakiniko con il suo mare turchese. Potrete poi girare l’isola facendo dei trekking nella natura e andando alla scoperta di importanti resti archeologici di epoca greca e romana.

Se dunque vi manca il mare e il sole quest’isola fino a dicembre vi permetterà di fare il bagno poi le temperature si abbassano un pochino ma restando sempre estremamente piacevoli insomma l’estate a Gavnos non è finita.