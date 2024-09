Le previsioni meteo per settembre da adesso a fine mese. Tornerà il caldo? L’estate è finita ed è iniziato l’autunno? Ecco cosa ci aspetta

Dove sono finiti gli infradito, i costumi, gli aperitivi in spiaggia? Dov’è finito il caldo? Tutto spazzato via da questo autunno anticipato che ci ha tolto l’estate settembrina, schiacciato i sogni di chi voleva farsi le vacanze al mare adesso, strappato perfino una giornata al mare per bilanciare la ripresa lavorativa. Niente da fare. Con il ritorno a scuola, a lavoro, con tutte le incombenza che sono tornate a bussare ecco che ci si mette anche l’autunno.

Neve sulle Alpi e perfino sugli Appennini, pioggia e temporali e una discesa termica notevole. Settembre dopo qualche giorno in linea con le aspettative ha cambiato faccia così. Una rottura estrema che non sembra ci sia spazio per essere ricucita. Già perché chi pensava fosse ‘solo un’ondata di maltempo, poi torna l’estate’ sta cominciando a dubitare. L’autunno sembra iniziato e l’estate finita. Ma è proprio così? Ecco le previsioni meteo per il mese di settembre.

Settembre, le previsioni: l’autunno è arrivato