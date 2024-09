Festival del Cinema, non solo a Venezia: dove si svolgono i più belli in Europa e nel mondo

La celebre Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia non è l’unica ad attirare, ogni anno, gli amanti del grande schermo: ecco dove si svolgono le manifestazioni più famose.

Sabato 7 settembre si è conclusa l’81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Come ogni anno, all’evento hanno preso parte celebrità internazionali che il pubblico ha visto sfilare sul tradizionale red carpet prima dell’inizio della cerimonia. Ma il festival che si svolge in Italia non è, ovviamente, l’unico dedicato alla cinematografia: in Europa, come nel resto del mondo, sono diverse le manifestazioni di questo genere.

Era il 1932 quando si tenne la prima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, nota per essere la più antica a livello internazionale. Teatro della manifestazione è il Palazzo del Cinema di Venezia, dove ogni anno vengono presentati i titoli selezionati. L’81esima edizione ha avuto inizio lo scorso 28 agosto, con Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton in apertura, ed è terminata il 7 settembre. Ad essersi aggiudicato il Leone d’Oro è stato il film La stanza accanto di Pedro Almodovar.

Manifestazioni come questa vengono da sempre seguite con grande interesse sia dal pubblico che dai media, attenti non solo alle pellicole protagoniste ma anche ai volti che prendono parte al festival. Fuori dall’Italia, che da anni ospita uno degli eventi dedicati al cinema più famosi di tutti i tempi, ci sono altri Paesi che spiccano per l’organizzazione di festival di uguale spessore.

Quali sono i Festival del Cinema più famosi al mondo: la Mostra di Venezia non è l’unica

Tra le più celebri manifestazioni non possiamo non menzionare il Festival di Cannes, che ha visto la sua prima edizione nel 1946. Proprio come nel caso della Mostra del cinema di Venezia, si tratta di uno dei più importanti eventi in Europa, a cui si può accedere solamente previo invito. Questo si tiene presso il Palais des Festivals et des Congrès nella città francese situata sulla Costa Azzurra.

Vi è poi il Festival internazionale del cinema di Berlino, conosciuto anche come Berlinale, le cui origini risalgono al 1951 e con sede presso il Theater am Potsdamer Platz. All’evento è possibile partecipare anche in assenza di invito acquistando il biglietto. Da segnalare inoltre ci sono l’Edinburgh International Film Festival organizzato in Scozia, il British Film Institute London Film Festival nella capitale d’Inghilterra e il Locarno Film Festival e il Zurich Film Festival in Svizzera.

Spostandosi negli Stati Uniti, abbiamo il Seattle International Film Festival (SIFF). La prima edizione risale al 1976, presso il Moore Egyptian Theater (oggi solamente Moore Theatre), e da allora la manifestazione si è affermata come una delle più celebri in America e nel resto del mondo. A questa si aggiunge il Sundance Film Festival, nato nel 1978 a Salt Lake Cit e successivamente spostato a Park City, nello Utah (Stati Uniti).

In Canada si svolge il Toronto International Film Festival (TIFF), inaugurato nel 1976, che oggi spicca per essere una delle manifestazioni che registra i numeri più alti in fatto di pubblico. Proseguendo, tra i festival cinematografici più apprezzati a livello internazionale troviamo il Shanghai International Film Festival in Cina, il

Tokyo International Film Festival (TIFF) in Giappone e il Dubai Film Festival negli Emirati Arabi.