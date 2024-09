Dormire in aeroporto, non sempre è possibile: cosa sapere prima di chiudere gli occhi

Anche se stai pensando di dormire in aeroporto, dovresti sapere che non sempre è possibile farlo: i motivi.

Viaggiare in aereo è diventato sempre più comune perché con questo mezzo si raggiungono in poche ore anche le destinazioni più lontane. Ogni giorno tantissimi passeggeri scelgono di viaggiare in aereo per raggiungere località per le vacanze, per spostarsi per lavoro o andare a trovare amici o parenti.

Può capitare che nel prenotare un viaggio, il volo parta nelle prime ore del mattino oppure che ci sia una coincidenza da prendere a diverse ore di distanza. In queste circostanze, il passeggero si chiede se possa dormire in aeroporto ma non sempre questo è possibile.

Quando si può dormire in aeroporto e quando non si può

Se ti stai chiedendo se puoi dormire in aeroporto, sappi che non esiste una regola generale in quanto molti aeroporti sono aperti h24 ma tanti altri invece chiudono dopo l’ultimo volo.

Ogni passeggero dovrebbe quindi verificare gli orari dell’aeroporto in cui si trova e capire se potrà dormire o meno qui. Infatti, durante la pandemia molti degli aeroporti che di solito erano aperti h24 si sono visti costretti a chiudere alcune ore della notte per permettere la sanificazione dello scalo.

Con il termine della pandemia e l’eliminazione di quasi tutte le restrizioni, buona parte delle sedi sono tornate alle regole abituali. Infatti, gran parte degli aeroporti principali italiani sono aperti anche di notte come Milano Malpensa, Roma Fiumicino, l’Aeroporto di Bologna e Milano Linate.

L’Aeroporto di Venezia, per esempio, chiude invece dalle ore 24:00 alle ore 4:00, così come quello di Roma Ciampino. Dunque in un aeroporto aperto anche la notte, è possibile rimanere a dormirci a meno che non ci sia un espresso divieto a riguardo.

Anche se in genere sono proprio gli aeroporti a mettere a disposizione dei viaggiatori alcune comode alternative per dormire durante le ore notturne o in attesa del volo successivo (ovviamente sono soluzioni a pagamento). Ad esempio ci sono hotel raggiungibili a piedi dall’aeroporto (capsule hotel) oppure stanze dedicate.

Dormire in aeroporto è comunque la soluzione meno costosa ed è possibile farlo nella stragrande maggioranza degli aeroporti che sono aperti h24. L’importante è che si tenga comunque un certo decoro: di certo è possibile dormire poggiandosi alla propria seduta mentre sdraiarsi a terra o su più poltrone, non è comunque un comportamento consono.

Seppure l’aeroporto di notte è meno frequentato, è importante non ostruire il passaggio degli operatori dell’aviazione o di altri eventuali passeggeri.