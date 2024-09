Oggetti metallici, come si portano in aereo: i consigli giusti per la valigia

Come portare gli oggetti metallici in aereo senza commettere errori: i consigli giusti per la valigia che porti in cabina o che imbarchi.

Viaggiare in aereo è un’esperienza unica, emozionante ma per certi tratti anche stressante e spaventosa. Infatti, ci sono diversi aspetti a cui fare attenzione prima di imbarcarsi e di salire sull’aereo.

Oltre all’attenzione con cui si decide di inserire in valigia certi outfit o accessori, bisognerebbe avere cura di portare oggetti metallici nel modo corretto oppure evitarne altri che sono vietati.

In questo modo ci si godrà il viaggio senza sorprese.

Come portare gli oggetti metallici in aereo

È vietato portare in cabina sull’aereo alcuni oggetti, per esempio realizzati in alcuni tipi di materiale. Infatti, nel 2006 la normativa europea ha previsto diverse limitazioni sul trasporto di alcuni specifici materiali in volo proprio per contrastare le possibili azioni terroristiche.

In particolare le restrizioni riguardano ciò che va inserito e trasportato nei bagagli a mano. Comunque sia la valigia da portare in cabina che quella da imbarcare, vengono controllate prima dell’imbarco. Se alcuni materiali o oggetti vengono considerati inappropriati o pericolosi oppure ancora se alcuni oggetti non sono facilmente riconoscibili dal sistema, al passeggero può essere chiesto di aprire il bagaglio e mostrarne il contenuto.

In particolare si creano problemi quando si trasportano oggetti con batteria (come PC o tablet) oppure liquidi che possono essere trasportati in cabina solo in un contenitore che ha la capacità massima di 100 millilitri, o in alternativa per un peso equivalente a 100 grammi.

Altra fattispecie a cui fare attenzione riguarda gli oggetti di metallo. Nei bagagli da stiva si possono mettere oggetti di metallo come piccole forbici o set da manicure. Non si può fare lo stesso nelle valigie, nelle borse o negli zaini che si portano in cabina.

Infatti tutti gli oggetti in metallo che hanno una lama o una punta (rasoi, taglierini, lamette, bisturi, forbici, pinzette e tutto ciò che abbia punte acuminate o affilate) non possono essere imbarcati nel bagaglio a mano dal momento che tutti questi utensili potrebbero essere potenzialmente utilizzati come arma.

Quindi il modo più sicuro per portare oggetti di metallo in aereo è imbarcarli nella stiva. In ogni caso, per evitare sorprese è bene consultare il sito della compagnia aerea con cui si viaggia per avere la certezza di cosa è possibile imbarcare in stiva e cosa si può portare anche in cabina.