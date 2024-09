In Italia c’è un ristorante tutto a tema Tim Burton: per gli amanti del genere è assolutamente da vedere

Amanti della cinematografia di Tim Burton? Da oggi in Italia è possibile vivere l’esperienza del mondo burtoniano seduti a tavola.

Fantasmi, morti viventi, vampiri e mostri spaventosi sono i personaggi che affollano da sempre le favole dark di Tim Burton, uno dei registi contemporanei più amati dal pubblico. Con il suo stile unico e squisitamente gotico, il regista ha regalato agli spettatori il suo mondo fantastico, dove poter immergersi in un’atmosfera rarefatta e affascinante.

Da The Nightmare before Christmas, alla Sposa Cadavere, fino al recentissimo Beetlejuice Beetlejuice, presentato alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia, Tim Burton continua ad affascinare gli spettatori di ogni età e nazionalità. In Italia, i fan del celebre regista non mancano e affollano periodicamente le sale cinematografiche in occasione delle nuove uscite.

Negli ultimi anni, gli eventi a tema burtoniano hanno popolato diverse città italiane, attirando l’attenzione di tutti i fan sparsi nella penisola. Il periodo di Halloween, soprattutto, si rivela essere il momento ideale per ricreare l’atmosfera burtoniana e vivere l’esperienza di una totale immersione nel suo mondo.

Il ristorante italiano dedicato al mondo di Tim Burton

Per i fan italiani dello straordinario mondo del regista statunitense, da oggi è possibile consumare un piatto prelibato all’interno di un vero e proprio microcosmo burtoniano. Burton Juice è il nome del ristorante a Somma Vesuviana dedicato al mondo dark di Tim Burton. Il luogo funge anche da caffè letterario, cocktail bar e bakery, oltre ad essere caratterizzato da due palchi sui quali vanno in scena diversi show dedicati alle opere cinematografiche del regista.

All’interno del ristorante, inoltre, è possibile vivere un’esperienza fuori dal comune: i personaggi di Tim Burton rivivono nelle performances degli attori, i quali coinvolgeranno i clienti in giochi e attività a tema. Si tratta del primo ristorante in Europa dedicato a Tim Burton, luogo unico nel suo genere in quanto ad inventiva e creatività. Il ristorante è particolarmente adatto per festeggiare compleanni, lauree, feste a tema e, ovviamente, l’immancabile notte di Halloween.

I clienti possono richiedere menù a tema tratti da un dei film del regista, oppure, affidarsi alla maestria dei cuochi. Burton Juice è il ritrovo ideale di tutti i fan di Tim Burton in Italia, i quali potranno godersi l’atmosfera tanto amata dei film del regista americano.