Dove ammirare il foliage nel Lazio: i 5 posti più belli

In autunno nel Lazio ci sono dei posti stupendi dove Dove poter vedere il fogliage. Ne abbiamo scelti 5 per voi

Un pittore non potrebbe far di meglio di quello che fa madre natura in autunno. È il periodo dell’anno in cui le foglie degli alberi cambiano colore e virano dal rosso, al giallo, all’oro all’arancione, creando una tavolozza reale. di colori che lascia senza fiato.

Questo fenomeno è detto folliache e ammirarlo è un’esperienza che riempie gli occhi. Se amate la natura passeggiare in un bosco che vanta questi colori nella quiete e nella pace rotta solo dal rumore di un ruscello o di qualche animale selvatico che passa vi conquisterà.

Nel Lazio ci sono diversi luoghi dove poter ammirare il foliage. Uno è considerato il più bello d’Italia un altro è dentro Roma. Dunque non ci sono scuse per non andare a vedere il foliage nel Lazio.

Foliage nel Lazio: dove andare vicino Roma

Boschi foreste catene montuose vette appenniniche ma anche ville metropolitane. Il Lazio è una regione molto verde e in autunno si colora del foliage. Inoltre questa regione è graziata da un clima mite le famose ottobrate romane a ottobre e novembre infatti il clima nel Lazio è ancora molto piacevole in molti affollano ancora le spiagge fosse anche solo per un pranzo domenicale al sole.

Ma se al mare preferite la montagna o almeno siete curiosi di vedere con i vostri occhi il folliard Ecco cinque posti dove andare vicino Roma e nel Lazio

Valico di forca d’acero

Monti Cimini

Monti Aurunci

Terminillo

Villa Borghese

Valico di Forca d’Acero, il più bello d’Italia

Ci troviamo in Ciociaria in provincia di Frosinone proprio al confine tra Lazio e Abruzzo e forca d’acero segna l’ingresso nella regione Abruzzo e nel parco nazionale. La strada che si inerpica lungo i monti degli Appennini abruzzesi è una delle più belle d’Italia. Incredibile varietà di paesaggi che si alternano nelle stagioni rende questo posto Fra i più belli in assoluto in Italia. Questo enorme faggeta attraversata dalla strada statale forca d’acero passa dal verde al Rosso dell’autunno e poi al Bianco dell’inverno. Quindi prendete la strada statale 509 è arrivate da Opi a Val Comino e rifatevi gli occhi.

Monti Cimini La faggeta magica

Da Roma prendete la strada cimina che vi porterà a Viterbo qui attraverserete i Monti Cimini e arriverete alla faggeta. Alberi di alto fusto che diventano color ruggine in questo periodo dell’anno regalando un colpo d’occhio spettacolare. All’interno troverete vari sentieri e percorsi che vi condurranno lungo I Monti Cimini e ad affacciarvi sul lago di Vico. Ci sono anche aree attrezzate dove potersi fermare per un picnic. Molte leggende si raccontano di questi luoghi Viterbo infatti considerata una città magica e i suoi dintorni In particolare La faggeta il luogo in cui questa magia può prender vita.

Monti Aurunci il foliage vista mare

Spostiamoci in provincia di Latina in particolar modo vicino Gaeta qui alle spalle della bella cittadina litoranea si trovano i monti Aurunci. Questo luogo è straordinario proprio perché a metà fra monti e mare scorci spettacolari sulle acque azzurre dalle alture dei Monti Aurunci mentre vi inerpicherete verso le maestose faggete dei Monti Aurunci in particolar modo la faggeta fontana di canale e Monte faggeto. Ci sono anche alberi d’acero che spiccano con le loro foglie color oro e i Larici che invece mantengono imperterriti il loro verde. Da una parte i monti dall’altra il mare un luogo spettacolare dove vivere l’autunno.

Monte Terminillo la vetta del Lazio

È la montagna dei romani quando vogliono andare a sciare ci troviamo in provincia di Rieti e qui si trova il monte più alto del Lazio è uno dei più alti dell’Appennino il monte Terminillo per l’appunto salendo verso la vetta si incontra sella di leonessa e qui c’è una maestosa faggeta che diventa spettacolare in autunno quando i colori dei suoi alberi virano sui toni del rosso e dell’arancio. A 1890 m l’area è particolarmente tersa e il freddo anche se siamo appena in autunno inizia un po’ a farsi sentire ma camminando fra i sentieri che percorrono questi Monti per arrivare poi magari a un rifugio dove poter mangiare un piatto caldo sarà un piacere passeggiare tra questi boschi ricchi anche di funghi vi ricordiamo però che per poterli raccogliere è necessario avere il patentino.

Il foliage di Roma a Villa borghese

Roma vanta delle enormi e preziose ville parchi che sono dei veri e propri polmoni Verdi della città. In autunno i grandi platani simbolo della città eterna incominciano a perdere le loro foglie rossastre qualcuno rimane attaccata ai rami qualcun altra cade a terra creando un tappeto sonoro. Nelle grandi ville come Villa borghese o Villa Pamphili qualche faggio qualche platano e qualche Larice Vira i suoi colori verso il rosso e l’arancio i piccoli specchi d’acqua delle ville diventano il riflesso di tutti questi colori in una suggestione romantica spettacolare.

Dunque nel Lazio per ammirare il follage ci sono posti bellissimi. Ma se non potete andare fuori Roma per vedere il foliage potete restare anche nella città eterna e lasciare che gli alberi siano i pittori di questa meraviglioso capolavoro da turno