Vanessa Incontrada dov’è in vacanza: il tramonto tutto italiano che farebbe innamorare chiunque

Vanessa Incontrada ha condiviso una bellissima foto in vacanza insieme alla sua famiglia: ecco dove ha scelto di andare l’attrice.

Vanessa Incontrada è pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo, in una nuova fiction Mediaset. Negli ultimi anni ha goduto dell’affetto dei telespettatori grazie a Fosca Innocenti, dove ha interpretato la protagonista, accanto a Francesca Arca che ha vestito i panni di Cosimo. La prima stagione è andata in onda con quattro appuntamenti nel 2022 e visto il grande seguito la narrazione è andata avanti con nuovi episodi, nel 2023.

L’attrice ha vestito il ruolo di Fosca, un vicequestore di Arezzo, la cui vita si intreccia fortemente a quella del suo amico Cosimo, di cui era segretamente innamorata. Molto presto tornerà ad interpretare un altro personaggio, diverso dal precedente, nella fiction Tutto quello che ho. La messa in onda è stata annunciata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024-2025 e dovrebbe essere prevista per l’anno prossimo. Nel frattempo, però, Vanessa si sta godendo ancora un po’ di sole e mare: sui social ha rivelato dove è in vacanza.

Vanessa Incontrada, dove ha deciso di andare in vacanza: la foto del paesaggio lascia senza parole

Negli ultimi mesi Vanessa Incontrada si è impegnata molto nelle riprese della nuova fiction che la vede protagonista, Tutto quello che ho. Nonostante i pochi giorni a disposizione, a causa del lavoro, è riuscita durante il periodo estivo a ritagliarsi un po’ di tempo per se stessa e per stare accanto alla sua famiglia. Ha infatti trascorso dei bellissimi momenti in vacanza e ha voluto condividere con i follower alcuni attimi.

Tra i suoi recenti post, spicca uno in particolare con un’immagine dolcissima, in cui è insieme alle persone più importanti della sua vita: c’è sua mamma, sua sorella, i suoi nipotini, e il figlio Isal, che oggi ha 16 anni. Sono seduti a tavola, circondati dalle onde del mare e da un tramonto la cui bellezza lascia senza fiato: “Amo la mia famiglia, amo la Maremma”, ha scritto a corredo della foto. A quanto pare l’attrice- come lei stessa fa sapere- si trova in Toscana e sta trascorrendo del tempo con la sua famiglia.

Appare raggiante, con addosso abiti eleganti e un trucco leggero, adatto alla stagione estiva. Non è la prima foto in vacanza che pubblica su Instagram, sono tante, infatti, quelle condivise nei giorni scorsi. Ha colpito particolarmente l’immagine insieme al suo compagno Rossano Laurini, in cui accanto ha lasciato una breve ma significativa didascalia: “Non servono le parole”, ha scritto, aggiungendo un cuore.