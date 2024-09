Non mangiare mai questi cibi quando sei in giro: rischi serissimi problemi di salute

Ci sono dei cibi che, quando si è in viaggio, sarebbe meglio non mangiare. Il rischio è quello di un’intossicazione alimentare.

I viaggi possono regalare delle bellissime sorprese. Avere a che fare con culture diverse un’esperienza arricchente e stimolante. Ci sono persone che vogliono provare tutto. A volte, a causa del crescente entusiasmo, non fanno molta attenzione al cibo. In realtà, si tratta di un elemento da non sottovalutare.

All’estero, soprattutto in certi Paesi, è facile sviluppare un’intossicazione alimentare. I sintomi possono essere così invalidanti da rovinare l’intera vacanza e da necessitare dell’intervento di un medico. Con qualche accortezza in più, tuttavia, sarà possibile evitarlo. Basterà valutare bene gli alimenti e non prendere decisioni affrettate. Ci sono dei cibi che andrebbero assolutamente evitati.

Cosa non mangiare in viaggio: questi cibi possono essere pericolosi

In Italia, ci sono delle regole molto rigide sul cibo. Va conservato, trattato e cucinato in un certo modo. Qualsiasi violazione è gravemente sanzionabile. In alcuni Paesi esteri, tuttavia, la situazione è diversa. Ci sono delle zone dove non si fa bada molto a questo aspetto. Le norme igieniche non vengono rispettate e la proliferazione dei batteri è costante. Un clima caldo e umido, inoltre, non fa altro che peggiorare le cose.

Per questo motivo, bisogna fare attenzione all’alimentazione quando si è in viaggio. È giusto assaggiare cose nuove, ma gli esperti consigliano di non perdere mai di vista la sicurezza. La dottoressa Arianna Rossoni ha cercato di fare luce sulla questione. Ha stilato una lista di cibi che non dovrebbe essere consumata. Il pericolo principale consiste nello sviluppo di un’intossicazione alimentare. L’eventuale disidratazione può mettere in pericolo anche la vita dei malcapitati.

Ecco quali sono gli alimenti in questione: