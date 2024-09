Mara Venier e suo marito hanno una villa immensa in un posto incantevole (all’estero): le immagini

Che casa magnifica, molto lontano dall’Italia, hanno Mara Venier e Nicola Carraro, suo compagno di vita. Ma è così per necessità e non solo per piacere.

Mara Venier e suo marito Nicola Carraro hanno dato vita ad un matrimonio che presenta qualche particolarità. I due si sono sposati nell’estate del 2006 e da allora hanno dato vita ad una felice e solida unione. Tra l’altro la cosa ha fatto si che la conduttrice di “Domenica In” finisse con l’essere imparentata con Simona Ventura, seppure in maniera indiretta.

Infatti la Ventura era stata legata a Gerò Carraro per un certo periodo. E Gerò ha come padre proprio Nicola Carraro. Poi le due non si sono più parlate (a detta di Super Simo per scelta unilaterale intrapresa da Mara Venier) ma per fortuna ogni ostilità è cessata ed ora vige un sereno e reciproco rapporto di stima. La Ventura da alcuni anni è legata a Giovanni Terzi, sposato a luglio del 2024 dopo sei anni di fidanzamento. Tra Mara Venier e Nicola Carraro quindi va tutto a meraviglia.

Peccato però che lui sia costretto, per alcuni periodi dell’anno, a dovere lasciare la presentatrice della Rai. Tutta colpa di motivi adducibili alla salute, che costringono Carraro a dovere trasferirsi in posti dove il clima mite lo aiuta. L’ex produttore cinematografico si è abituato a trascorrere i mesi invernali ai Tropici. E questo lo costringe a dovere stare lontano da Mara Venier, la quale invece deve restare in Italia per lavoro.

Perché il marito di Mara Venier va sempre a Santo Domingo?

Da anni “Domenica In” è tornata a risplendere negli indici di ascolti televisivi grazie a lei, proprio come accadeva nei dorati anni Novanta, quando con lei c’erano anche il compianto Giampiero Galeazzi, Luca Giurato e Giucas Casella.

Come detto, Nicola Carraro deve stare ai Caraibi per potere preservare la propria salute. Lì la coppia detiene la proprietà di una magnifica villa che si affaccia nell’omonimo Mar dei Caraibi, a Santo Domingo. È proprio una abitazione da sogno, di quelle che in tanti fra noi sognano di potere avere. E come si sta bene qui, altro che il freddo dell’inverno ed il caos di città come Roma, Napoli e Milano. La sontuosa dimora di Carraro e di Mara Venier si disloca su più piani.

Ha anche un bello spazio verde all’esterno, con alberi e piante di palma ovunque e tanto di immancabile piscina. Poi ci sono palme ovunque, ed ovviamente non poteva mancare l’accesso diretto al mare, che è distante due passi. Appena ci si sveglia al mattino lì, è possibile ammirare l’alba che illumina il vasto spazio di mare antistante. E poi tutto intorno c’è la natura. Un posto più bello dove vivere non c’è, e se non fosse per figli, nipoti ed impegni di lavoro, c’è da giurare che Carraro e “Zia Mara” volentieri vorrebbero fare armi e bagagli per trasferirsi lì in pianta stabile.