Sai perché a Settembre vanno tutti nel Monferrato? La meta italiana più ambita in questi periodi

Un luogo incantato che si trova in Italia ed e’ bellissimo da visitare. Ecco perché devi assolutamente passare un fine settimana qui.

La nostra bella penisola e’ davvero bellissima. Ci sono luoghi più conosciuti rispetto ad altri ma e’ ricchissima di angoli che ti tolgono il fiato. Noi oggi ti vogliamo indicare il Monferrato specialmente per il mese di settembre, che e’ iniziato da pochissimo. Un luogo incredibile che siamo certi ci ringrazierai per averlo suggerito.

Quindi, siamo certi che ti abbiamo incuriosita. Scorri le prossime righe e prendi nota di tutto quello che puoi vedere in questa zona particolarmente interessante della nostra bella Italia ma che non tutti visitano e conoscono bene.

Monferrato: un luogo incantato da visitare

Il mese che e’ appena iniziato e’ il momento ideale per visitare questa zona che si trova tra Asti ed Alessandria ed e’ perfetta per staccare dalla quotidianità. E’ stata anche riconosciuta come Patrimonio Unesco per via del cibo, della cultura e del patrimonio artistico che troviamo. In questo periodo poi troviamo anche la mostra itinerante Panorama 2024.

Ecco che la zona diventerà una vera e propria galleria d’arte in ogni angolo. E’ possibile visitarla fino al’8 settembre nei paesi di i Camagna, Vignale, Montemagno e Castagnole. Ci saranno varie installazioni artistiche. Panorama ha infatti unito un racconto artistico che unisce il moderno, l’antico ed il contemporaneo.

Le sedi scelte sono davvero tantissime, parliamo di ben quindici. L’edizioni in corso si inspira poi alla Civil Contestazione un testo di Stefano Guazzo pubblicato nel 1574. Ma cosa possiamo vedere oltre a questa interessantissima mostra? Ovviamente la scelta migliore e’ quella di girare in bicicletta e lasciare la macchina per un paio di giorni.

Ci sono tantissimi borghi e castelli che possiamo visitare durante la nostra giornata. Bellissime le architetture barocche di Casale Monferrato, oppure gli Infernot di Rosignano Monferrato. Parliamo di una sorta di cantina sotterranea. Ma se amate i castelli e la loro storia non potete assolutamente perdervi il Castello di Tagliolo. Una vera e propria fortezza.

Bellissimo sono anche il Castello Malaspina a Cremolino, oppure quello di Rozzano o di Gabiano. Perfetta anche la scelta di una degustazione di ottimi vini della zona, questo e’ il periodo perfetto. Viene anche organizzata la Festa del Vino. In questa occasione possiamo scoprire ben 11 vigneti locali che mostrano come nascono i vini D.O.C. del Monferrato.

Ovviamente, ci stiamo avvicinando all’autunno quindi possiamo ammirare anche la natura che con i suoi tempi cambia i colori passando dal verde rigoglioso ai marroni e rossi. Quindi se non sai cosa fare nel fine settimana, oppure hai qualche giorno di ferie vieni assolutamente a visitare questa zona incredibilmente bella!