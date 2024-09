Attenzione perché se hai questo modello di auto potrebbe ‘bloccarsi’ da un momento all’altro: ecco il motivo

Massima attenzione per gli utenti che hanno alcune tipologie di auto che rischiano di bloccarsi all’improvviso con conseguenze serie.

La notizia ha iniziato a circolare creando non pochi problemi e preoccupazione proprio in chi si trova a dover affrontare questa condizione e quindi non sa al momento come gestire la situazione. Una criticità che rischia di mandare in tilt un intero settore.

Ogni guidatore deve fare attenzione al serbatoio e a tutte le componenti che si possano creare problemi. Infatti la manutenzione resta un dettaglio fondamentale, non solo quando si è alla guida ma più in generale per prendersi cura della propria vettura. Le precauzioni non sono mai troppe.

Auto, nuovi problemi per questi modelli: rischia di bloccarsi tutto

Si tratta infatti dell’additivo nel motore diesel che consente, normalmente, di garantire delle emissioni più pulite. Il problema, come rivelato negli ultimi test, è che questo genera (secondo i dati, ulteriori deficit e problemi). L’AdBlue è un componente molto famoso che viene utilizzato per i veicoli diesel con tecnologia SCR.

L’additivo chimico in questione viene utilizzato in quanto è composta da un prodotto apposito che va a contrastare le emissioni, quindi viene iniettato nel sistema di scarico dove, incontra i gas di scarico, e li neutralizza. Va però sempre monitorato e nello specifico bisogna fare massima attenzione al livello presente nel serbatoio.

Infatti se scende troppo il sistema SCR rischia di non funzionare in modo corretto e quindi di abbassare quelli che sono gli standard previsti per il veicolo. Quando ciò accade, il conducente riceve un messaggio che solitamente è una spia sul cruscotto, un’allerta che invita appunto ad intervenire.

Secondo le statistiche il consumo di soluzione è stimato con 20 litri di prodotto in una percorrenza di 10 mila chilometri. Il costo è di circa 20 euro (ovviamente dipende sempre dal tipo di prodotto scelto). Bisogna fare attenzione perché si stanno diffondendo anche prodotti che hanno veramente una scarsa qualità e che servono a ben poco, oltre a danneggiare le componenti.

Ogni veicolo ha un suo funzionamento e delle indicazioni chiare a cui fare riferimento. Tuttavia bisogna fare grande attenzione perché una semplice negligenza in questo caso può avere ripercussioni enormi con condizioni gravi per la vettura. La criticità maggiore, esposta dalle associazioni di consumatori, riguarda proprio i danni che possono subentrare, i blocchi improvvisi e quindi anche le spese successive a cui bisogna far fronte. Spesso ci sono condizioni che vengono sottovalutate e i rischi sono veramente importanti.

La cosa essenziale dunque è fare attenzione, leggere sempre le indicazioni senza dare per scontato tutto, perché anche modelli molto simili possono avere delle necessità differenti ed è giusto prenderne atto e sapere come agire.