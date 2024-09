Viaggi in aereo, se sei disabile ti spetta questo: è bene saperlo

A proposito di viaggi in aereo, c’è da dire che i disabili hanno diritto a delle agevolazioni che non tutti conoscono ma che sono importanti.

Convivere con una disabilità si tratta di un qualcosa che è estremamente difficile e delicato. Detto ciò, ovviamente va specificato che ogni forma di disabilità è diversa dall’altra, ma è ovvio che nel momento in cui viene riconosciuta vuol dire che si tratta di un qualcosa che rappresenta un ostacolo con il quale fare i conti rispetto alla normalità della nostra vita. In molti casi il rischio è di rinunciare a delle cose per paura di ritrovarsi davanti ad ostacoli apparentemente insormontabili. In tal senso, è importante sapere con precisione a che cosa si ha diritto. In generale ed anche in particolare.

Un viaggio in aereo, in tal senso, può essere qualcosa per spaventa in presenza di una situazione di disabilità. Anche se non tutti ne sono consapevoli, però, ci sono delle misure che sono finalizzate proprio a semplificare questo discorso. Nello specifico, si tratta di una serie di misure che le varie compagnie aeree mettono a disposizione proprio in caso di passeggero con disabilità. E’ importante, in tal senso, conoscere da un lato queste misure ed al contempo essere informati sui propri diritti. Auguriamo per questo una buona lettura a tutti.

Passeggeri in volo con disabilità: le agevolazioni

In primo luogo molte compagnie aeree applicano degli sconti importanti per l’acquisto dei biglietti. Trattandosi di società private, non c’è una normativa che faccia da riferimento, ma ciascuna si muove come meglio ritiene. Ma possono arrivare anche al 50%. Inoltre, i passeggeri in questione possono richiedere assistenza sia in volo che a terra, sia per la fase di decollo che dopo l’atterraggio. Andrà però in questo caso fatta comunicazione alla compagnia aerea almeno 48 ore prima della partenza, spiegando quali sono le proprie esigenze.

Un’altra agevolazione tutt’altro che di secondo piano è la possibilità di parcheggiare gratuitamente in aeroporto. In questo caso, ovviamente, servirà avere la legge 104 e dovranno esibire sul cruscotto il contrassegno riservato, per l’appunto, agli invalidi. Inoltre, anche le sedie a rotelle, le stampelle o altri strumenti che servono a sopperire una mobilità ridotto possono essere portati sul velivolo gratuitamente. E’ recente la lotta di Enac contro le compagnie low cost per i costi aggiuntivi per i disabili.

Altre due agevolazioni per disabili che viaggiano in aereo

Le compagnie aeree, inoltre, devono prevedere dei posti da offrire gratuitamente agli accompagnatori delle persone con disabilità che dovranno essere al massimo nella fila davanti o in quella posteriore rispetto al posto occupato dal disabile. Inoltre, i cani guida o di assistenza possono viaggiare in aereo senza dover acquistare un biglietto.