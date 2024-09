Una specie di ‘imbuto’ nel bel mezzo del lago: lo spettacolo che devi assolutamente visitare

Cosa aspettarsi dalla visita al lago? A volte qualcosa di davvero incredibile. Un imbuto per esempio. Esiste davvero.

Esperienze che possono cambiare la percezione del viaggio, ritrovarsi di colpo di fronte a qualcosa di assolutamente unico, difficilmente immaginabile. Quello che succede in specifiche località è qualcosa da conservare per sempre nella memoria, con la speranza, magari, di riuscire a rivivere certe sensazioni. Nel caso specifico di questa località le testimonianze parlano tutte di un qualcosa di unico al mondo da ammirare. Il contesto è quello degli Stati Uniti d’America. L’attrazione è quella del lago artificiale di Berryessa, con un dettaglio assolutamente incredibile.

Gli Stati Uniti d’America sono noti, chiaramente per un numero impressionante di luoghi da scoprire e ammirare, anch’essi potenziali protagonisti di esperienze uniche da vivere. Il dettaglio che si lascia ammirare del lago di Berryessa è chiamato, nello specifico, Glory Hole, utilizzato nel momento in cui la diga presente raggiunge un livello critico e si rende necessario far defluire l’acqua all’esterno. Nello specifico si fa riferimento a un enorme imbuto all’interno del bacino.

Una specie di ‘imbuto’ nel bel mezzo del lago: i dettagli della magica attrazione

Scendendo in quelli che possono essere ritenuti tecnicismi, l’elemento in questione è chiamato in inglese “spilway”. La diga in questione è la Monticello Dam, costruita in California nella Napa County tra il 1953 e il 1957. La sua altezza è di 93 metri per una lunghezza di 312 metri. Necessari, per realizzarla oltre 326mila metri cubi di calcestruzzo. L’importanza della struttura è tutta nella capacità di rifornire d’acqua le colture delle zone circostanti. La stessa diga ha dato poi vita al lago di Berryessa, tra i più grandi dello Stato, considerando quelli artificiali.

La località in questione è piena zeppa di attrattive destinate a quante amano profondamente il contatto con la natura. Noleggiare un kayak o una canoa per provar l’ebrezza del lago tra le meraviglie circostanti e non solo. Altra esperienza assolutamente da provare è quella della pesca, considerate le numerose specie ittiche presenti all’interno delle acque. Nei dintorni è inoltre visitare, poi, la Napa Valley con la sua produzione vinicola

Raggiungere la località citata è molto semplice seguendo le istruzioni fornite dai maggiori siti web. Il punto di partenza indicato nella maggior parte dei casi, il più comodo è quello di San Francisco, attraverso l’autostrada I-80 East in direzione Vallejo. L’uscita consigliat è la numero 39

Highway 12 verso Napa/Sonoma. Proseguire poi sulla Highway 12 fino alla Highway 29 North.

Seguire le varie indicazioni fino alla Highway 128 East fino al Lago Berryessa. Un luogo magico, insomma, da vivere assolutamente.