Trenitalia, con la Carta Blu si viaggia sempre gratis: chi può averla

Un’iniziativa unica e che ha già conquistato milioni di viaggiatori: Trenitalia presenta la Carta Blu per viaggiare gratis, ecco chi può ottenerla.

Viaggiare è per molti non solo un momento in cui staccare la spina dal tran tran quotidiano dove potersi rilassare, ma anche una vera e propria esperienza a 360° in cui si può assorbire una cultura, una tradizione e un costume diverso dal proprio. Basta pensare ai paesi orientali, con storie millenarie e usanze ben differenti dalle nostre, a partire dal cibo, passando per il vestiario, terminando con community sociali a dir poco incredibili e che ben si discostano dai range d’appartenenza.

Per viaggiare, ormai, abbiamo a disposizione tutta una serie di mezzi di trasporto: il più comune è il treno, spesso limitato solo agli spostamenti regionali e nazionali, l’aereo, l’auto, pullman o navi. Insomma, basta decidere la meta e da qui potremo capire come poterci spostare nel migliore dei modi. Spesso però c’è chi è costretto a viaggiare anche per lavoro e in questo caso ottimo si rivela un abbonamento o un carnet di biglietti acquistati a prezzi convenienti.

Eppure, Trenitalia già da un po’ mette a disposizione una possibilità speciale, ovvero la richiesta della Carta Blu. Questa permette di poter viaggiare completamente gratis su qualsiasi treno, senza limite di destinazione. Tuttavia solo alcune categorie di persone possono richiederla, scopriamo tutte le info.

Carta Blu di Trenitalia, chi può richiederla per viaggiare completamente gratis

Trenitalia in realtà già da diverso tempo permette ad alcune categorie di persone di poter viaggiare gratuitamente sui propri treni. Basta pensare ad esempio ai coniugi di macchinisti e capotreni, che non hanno bisogno di pagare alcuna tratta, sia essa interregionale o extra, così come i figli che sino ai 25 anni possono usufruire di posti gratuiti previa prenotazione. Ma non finisce qui perché troviamo la Carta Young indirizzata ai giovani e giovani adulti compresi tra i 26 e i 34, con sconti di gran lunga accattivanti sull’acquisto dei biglietti.

Eppure, già da un po’ di tempo troviamo la possibilità di poter viaggiare completamente gratis grazie alla cosiddetta Carta Blu, che garantisce non solo a una, ma a ben due persone di potersi spostare a titolo gratuito per uno e a prezzo ridotto per l’altro. Di quali categorie parliamo?

Dei disabili con accompagnamento, o meglio caregiver: i primi otterranno tramite Carta Blu una netta riduzione del costo del biglietto, mentre i secondi viaggeranno completamente gratis. Può essere richiesta nelle biglietterie Trenitalia o agli Uffici Assistenza dell’azienda. Per ottenerla bisogna presentare il Certificato di commissione ASL, la sentenza del giudice, la tessera di esenzione ticket e in ultimo, ma non per importanza, il certificato d’attestazione invalidità per tipologia, quindi cecità, sordità, inail non autosufficienti.

Al momento dell’acquisto del biglietto dovrà essere presentata per ottenere sconto e biglietto gratuito ed eventualmente potrà essere richiesta a bordo dal capotreno con annesso documento d’identità.