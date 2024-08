La destinazione top in Friuli per le famiglie: ideale per godersi uno spettacolo della natura a settembre

Se avete in mente una fuga a settembre consigliamo una destinazione in Friuli immersa nella natura, perfetta da vivere in famiglia.

Settembre è il mese migliore per una vacanza. Non c’è la calca dei mesi estivi e le temperature sono accettabili. Sono tante le mete in Italia tra cui scegliere il luogo ideale per passare qualche giorno di relax insieme alla famiglia. Noi ve ne suggeriamo una.

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di bellezze da togliere il fiato. Si trova in una posizione perfetta, al confine con Slovenia e Austria ed è “contaminata” da tre culture diverse che si possono apprezzare nelle città d’arte e nei borghi del territorio. In più c’è la natura selvaggia e incontaminata a rendere il Friuli una zona tutta da scoprire per rientrare in contatto con la natura e rigenerare mente e corpo.

Trieste è sicuramente una meta da toccare viaggiando per il Friuli con visita obbligata al Castello di Miramare. Poi c’è il borgo di Sacile – la piccola Venezia – e Cividale del Friuli con il famoso Ponte del Diavolo. Come non citare la Carnia, una zona ricca di bellezze naturali con imponenti vette e valli alpine rigogliose. Proprio qui troviamo la Cascata Plera, una destinazione perfetta per le famiglie.

In Friuli a scoprire la Cascata Plera, un gioiello della Carnia

Se volete far scoprire ai vostri figli tutta la forza della natura dovete portarli a vedere la Cascata Plera, un salto incredibile e imponente che lascerà a bocca aperta. Siamo ad Invillino, un vecchio borgo della Carnia distrutto dal terremoto del 1976 e poi ricostruito. L’uomo ci ha messo mano modificando sensibilmente le caratteristiche artistiche del luogo ma fortunatamente la natura non permette di essere toccata.

Il Tagliamento scorre vicino al centro del paese e proprio oltre il ponte sul fiume troviamo il sentiero che porta alla Cascata Plera accanto ad una piccola chiesetta arroccata su uno sperone di roccia. La Cascata è stata costruita dall’azione erosiva delle acqua del Rio Plera, un piccolo torrente di montagna cristallino che si getta nel Tagliamento.

Ad un certo punto il torrente prende vita e si tramuta in una magnifica e imponente cascata. Il posto è ideale per fare un picnic, c’è anche una griglia in muratura da poter sfruttare. I bambini saranno affascinati dal contatto con la natura e si potrà passare una piacevole giornata lontani dal caos cittadino. Per arrivare alla Cascata Plera si passa da Tolmezzo, il centro più importante della Carnia.