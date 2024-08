Il viaggio di Chiara Ferragni all’insegna della semplicità: la foto in una vigna incantevole, dov’è stata di preciso

Chiara Ferragni ha mostrato alcune immagini dell’incantevole location in cui ha passato gli ultimi giorni di vacanza: ecco dove si trova.

Il 2024 di Chiara Ferragni è stato un vero e proprio terremoto emotivo e professionale. L’influencer più in vista d’Italia ha infatti dovuto affrontare le accuse per la questione Balocco, accuse che hanno avuto una dura ripercussione sulla sua immagine, sulla sua popolarità sui social e ovviamente anche sugli affari.

Lo scorso aprile è arrivata la prima sentenza del tribunale che ha ritenuto la pratica commerciale scorretta e accolto l’appello dei consumatori. Successivamente alla sentenza di quello che è stato denominato dai media come “Pandoro Gate” non si è più parlato, anche perché contemporaneamente la rottura tra la Ferragni e Fedez aveva già conquistato le prime pagine di tutti i quotidiani.

L’ex coppia d’oro del web non ha retto l’urto del caos generatosi a Natale 2023, anche perché già da tempo erano emersi scricchiolii nella solidità del rapporto che evidentemente non erano solo frutto di indiscrezioni. Oggi Fedez sembra aver voltato pagina e lo si vede molto attivo sia sul lato professionale che su quello sentimentale.

Diverso il discorso per Chiara, la quale ha mantenuto a lungo un profilo decisamente più basso, passando anche periodi di totale assenza dai social e dalle scene. Da qualche tempo a questa parte, però, l’influencer è tornata alla sua normale attività social e si parla sempre più spesso anche di una rinascita anche dal punto di vista sentimentale.

Chiara Ferragni in vacanza in una location da sogno: ecco dove si trova

Negli ultimi mesi la Ferragni ha intrapreso diversi viaggi fuori dall’Italia, un modo per allentare la pressione, per ricaricare le energie ma anche per tenersi lontana da paparazzi e riflettori indesiderati. Ovviamente queste sue parentesi oltre il confine sono state documentate dalla sua pagina Instagram, su cui Chiara è tornata attiva come un tempo.

Qualche differenza rispetto al passato comunque esiste, c’è tantissimo spazio per la famiglia, gli amici e i figli, meno per gli annunci commerciali e le sponsorizzazioni e nessuno per quanto riguarda la vita sentimentale e momenti estemporanei di vita privata. Fino ad oggi, infatti, Chiara ha preferito mantenere abbassato il sipario su quelli che potrebbero essere stati i risvolti romantici della sua vita e mantenuto un distacco tra la vita privata e quella pubblica.

Non manca lo spazio per le passioni di sempre, la moda e i viaggi. In uno degli ultimi post, ad esempio, Chiara si mostra sorridente mentre siede ad una tavola apparecchiata in mezzo ad un vigneto. Un’immagine bellissima e bucolica che è forse frutto di una collaborazione con l’albergo in cui si trovava, il Domaine de Peretti della Rocca.

Questo meraviglioso albergo si trova a Figari, comune di appena 1500 anime di origine romana che è situato nel sud della Corsica. Si tratta di una struttura di lusso che possiede anche una splendida piscina e una spa nella quale rilassarsi. Il costo per il pernottamento varia in base alla stagione e per settembre si parte da un minimo di 440 euro ad un massimo di 780, stando ai prezzi riportati su Booking.