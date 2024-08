Quanto tempo prima per prenotare le vacanze: fai così e avanzeranno tanti soldi

Organizzando per tempo le vacanze possiamo fare un grosso favore anche alle nostre tasche. Ecco quanto tempo prima conviene prenotare.

Ammettiamolo: il last minute, quando si tratta di organizzare le vacanze, avrà il brivido dell’avventura. Le vacanze “creative” però hanno un difetto non da poco: all’ebbrezza iniziale fa spesso seguito la delusione. Se è così, forse è giunto il momento di un cambio di approccio per riscoprire, magari, le virtù di una oculata programmazione.

Prenotare le prossime vacanze in anticipo sarà forse meno elettrizzante. In compenso ci permetterà, non dico di azzerare, ma di ridurre imprevisti e cambi di programma dell’ultimo minuto. Eccitanti solo sulla carta, all’atto pratico questi impedimenti si rivelano fattori di ulteriore stress. Quello stress che volevamo lasciarci a casa, non portarci dietro anche in vacanza.

Poco importa se abbiamo poco tempo a disposizione. Impegnarci in una ragionevole pianificazione ci consentirà di avere molti vantaggi. Tra i numerosi pro, una progettazione anticipata delle vacanze ci permetterà anche di risparmiare un bel po’ di soldi. Non male in un periodo di vacche magre come questo. Ma quanto tempo prima conviene fare la prenotazione?

Vacanze, quanto tempo prima per prenotarle?

È vero, non è una leggenda: prenotare in anticipo è la migliore soluzione per chi vuole accedere a sconti, offerte e promozioni. In genere qualche mese di anticipo permette di usufruire di tariffe scontate del 20% e anche di più. Un discorso valido sia per la ricerca di alloggi che per quella di voli aerei.

Naturalmente anche il last minute a volte offre prezzi convenienti. In questo caso però siamo costretti ad accontentarci, passateci il termine, degli avanzi altrui. Dovremo prendere quello che è rimasto dopo il passaggio di qualcun altro. Prenotare prima invece permette di accaparrarsi pacchetti all inclusive a prezzi stracciati.

La regola d’oro del “prenotatore” che ha imparato la regola della previdente formichina della favola di Esopo è semplice: chi prima arriva, meglio alloggia. Possiamo tradurre anche così: chi prima prenota, più risparmia. In linea di massima, per una vacanza estiva l’ideale sarebbe prenotare con almeno 5-6 mesi di anticipo. Per una vacanza invernale in genere possono bastare 3 mesi.

Prenotando in anticipo potremo minimizzare il rischio – sempre presente col last minute – che qualcosa vada storto. Ma avremo anche modo di organizzare più dettagliatamente l’itinerario dei posti che vogliamo vedere. Questo grazie al maggior tempo che avremo a disposizione. Potremo anche organizzare eventuali spostamenti con i mezzi locali o prenotando in anticipo un taxi.

In buona sostanza, un’altra regola d’oro di chi vuol viaggiare sereno invita a prediligere il gioco d’attacco. O, meglio, invita a giocare d’anticipo.