“Se usi il telefono in aereo fai molta attenzione”: scoperta ‘inquietante’, dovrebbero saperlo tutti

Chi utilizza il telefono in aereo dovrebbe fare molta attenzione, anche quando è concesso, potrebbero esserci ripercussioni serie.

Per tutti l’utilizzo dello smartphone durante il volo è scontato, su molte tratte è addirittura possibile impiegare internet e quindi connettersi liberamente. Una libertà che può fare la differenza soprattutto quando si parla di intrattenimento e di vedere serie tv, parlare con gli amici sui gruppi oppure leggere le ultime notizie.

Anche laddove non sia possibile adoperare la connessione, basta guardarsi intorno in volo per notare che sono tutti con il cellulare. C’è chi guarda le foto, chi gioca, chi vede le serie scaricate in precedenza sul dispositivo. Tuttavia anche se è una questione scontata per tutti c’è una scoperta inquietante che sta preoccupando tutti.

Telefono in aereo: quando e perché bisogna fare attenzione

Quando si accede in aereo viene richiesto, prima della partenza effettiva, di inserire la modalità aereo che permette quindi di andare a bloccare determinati segnali dello smartphone ma di poterlo continuare ad utilizzare. Questo sistema di sicurezza viene determinato per evitare interferenze dei segnali con quelli dell’aeromobile che li riceve da terra ed ha bisogno dunque di avere campo libero.

Basti pensare che, in caso di nebbia assoluta o quando le condizioni sono di scarsa visibilità, viene richiesto sempre ai passeggeri di spegnere del tutto i proprio dispositivi. Per chi si trova nella cabina di pilotaggio è fondamentale avere tutte le indicazioni che arrivano in modo perfetto. Soprattutto quando si palesano condizioni difficili da gestire è importante che non vi sia alcuna interferenza, anche un minimo errore può causare danni enormi.

Per questo motivo è essenziale seguire sempre le indicazioni e spegnere sempre il telefono quando viene richiesto, inserire la modalità aereo prima della partenza e per tutta la durata del volo. Solo in questo modo c’è la certezza per i piloti di non avere alcun tipo di interferenza. L’aereo non è infatti una vettura e tutti i movimenti, i segnali, le indicazioni arrivano da terra e in collegamento con gli altri voli presenti, anche un minimo errore di calcolo può dare seguito a un dramma incredibile.

Le regole che vengono impiegate quindi non sono a libera interpetazione e questo vale per qualunque tipo di direttiva venga data a bordo, per non rischiare di essere poi un fattore di rischio per il volo e per le persone presenti a bordo.