Perché comprare sempre valigie rigide e chiare e non in tessuto: il motivo nascosto

Di seguito le valigie da preferire per affrontare con serenità un viaggio. Il motivo per scegliere con attenzione.

Viaggiare è delle esperienze più intense e coinvolgenti che si possano fare. C’è la scoperta, il divertimento, la sorpresa che danno luoghi e persone lontane dalla quotidianità e dalla routine. Il viaggio stimola la fantasia, la curiosità e lo spirito di avventura. Anche un breve soggiorno in una pensione o un albergo in una città sconosciuta può dare grandi soddisfazioni.

Compagne fedeli e necessarie di ogni viaggio sono le valigie o gli zaini per i più sportivi. Con loro ci portiamo dietro un po’ della nostra casa, gli indumenti, magari un libro, l’occorrente per affrontare con serenità la lontananza e la distanza da casa. Non è un caso che le valigie siano un oggetto di design e moda e non un semplice utensile da trasporto. Eppure a volte le valigie possono riservare delle sorprese ben poco piacevoli.

Perché preferire alcune valigie

Naturalmente viaggiare comporta anche dei disagi, a volte. Uno dei fastidi in cui ci si può imbattere sono le cimici da letto, dei piccoli parassiti che si nutrono del sangue delle loro vittime. Piccole ma visibili a occhio nudo, escono di notte per colpire, pungendo le sfortunate e ignare persone che riposano nei letti.

Infatti questi fastidiosi insetti si nascondono in letti, materassi, testiere, lenzuola. Le cimici causano dei rigonfiamenti rossi e ravvicinati sulla pelle delle vittime delle loro punture. Danno prurito e fastidio, ma generalmente le bolle scompaiono dopo poche ore. Solo in qualche caso possono causare reazioni allergiche come l’orticaria. La loro presenza non dipende esclusivamente da questioni di igiene.

Infatti la presenza di animali nei paraggi o una struttura vecchia nella quale annidarsi, favoriscono la proliferazione di questi parassiti. Ma occorre sottolineare un aspetto non secondario. Le cimici rappresentano un pericolo non solo nelle luogo dove si annidano. Esse sono in grado di attaccarsi e nascondersi nelle valigie e degli zaini, venendo involontariamente trasportate lontano. Possono infatti entrare nei bagagli e diventare un rischio anche al ritorno da un viaggio.

Cosa fare dunque per proteggersi. Una accortezza sta nel non poggiare i propri bagagli a terra o soprattutto sul letto dove si alloggia. Meglio servirsi di una sedia o di un tavolo, proprio perché è nelle lenzuola che si nascondono generalmente. Una buona soluzione può essere quella di scegliere valigie di materiale rigido tipo plastica, non di tessuto o cuoio dove gli insetti possono aggrapparsi e celarsi alla vista.

Preferire poi valigie di colore chiaro, così da individuare con più facilità la presenza di insetti (le cimici di solito sono di color marrone scuro) sulla superficie dei bagagli. Infine se la valigia è di tessuto, meglio avvolgerla in grande sacchetto ermetico di plastica. Già con questi piccoli espedienti le valigie sono maggiormente protette e le possibilità di portare con sé questi sgraditi ospiti molto minori.