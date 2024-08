Vuoi guidare l’auto dei tuoi sogni? Perché scegliere noleggiolungotermine.it: tutti i vantaggi

Negli ultimi anni, il mondo è notevolmente cambiato e sono arrivate tantissime formule diverse per godere di un determinato prodotto, di un bene o di un servizio. L’acquisto è ovviamente la forma di contratto più conosciuta al mondo: a fronte di un investimento in denaro, un individuo diventa quindi anche il proprietario. Focalizzando la nostra attenzione al settore delle automobili, possiamo tranquillamente affermare che sono state aggiunge formule innovative.

Forse in pochi lo sanno, ma attraverso alcuni particolari contratti è possibile avere la propria auto dei sogni senza investire un capitale. Facciamo un esempio banale: con il leasing, a fronte di un pagamento mensile il cliente può avere tra le mani una vettura scelta sul catalogo o semplicemente sul sito web. Il Noleggio a Lungo Termine prevede invece un procedimento molto più snello per il cliente: tale contratto di locazione permette un’alternativa fantastica all’acquisto. Chi vuole cambiare continuamente vettura senza spendere troppi soldi e senza sostenere tutti gli impegni burocratici legati al mantenimento di un veicolo (si pensi al classico bollo auto), può optare per un contratto di NLT. Cerchiamo, quindi, di capire se il noleggio a lungo termine conviene realmente.

Partiamo col precisare che questa formula prevede che il cliente paga un canone mensile (sempre fisso) per un periodo prestabilito e in relazione ad un chilometraggio scelto durante la fase della stipula. Vengono inclusi nel prezzo anche altri servizi base come Manutenzione ordinaria e straordinaria, RC Auto, Soccorso stradale, gestione degli incidenti, assistenza H24, e manutenzione. Dopo questa breve spiegazione, possiamo finalmente parlare del portale noleggiolungotermine.it: tale sito web è curato nei minimi dettagli e presenta più di 10mila annunci pubblicati dalle agenzie. Attraverso pochi clic, chi è interessato a questo contratto può scegliere non soltanto la sua auto preferita, ma anche la città in cui effettuare il ritiro. C’è sia una sezione dedicata al Noleggio a Lungo Termine per un privato che quella per le imprese. Ricordiamo che chi è in possesso di una partita Iva, può ricevere ovviamente il NLT con molta più facilità. La piattaforma rasenta la perfezione ed è facilissima da utilizzare: per la gioia degli italiani, c’è la possibilità di scegliere una Fiat Panda. Anche nel 2023, questo modello d’auto è stato il più amato dagli italiani.

Facilissima da guidare, la Panda è dotata di tutti i confort e ha anche consumi piuttosto bassi. Ci sono altre due sezioni che meritano attenzione: il cliente, ad esempio, ha la possibilità di comparare le offerte di un veicolo scelto nella fase iniziale. Con la massima trasparenza, sul portale vengono riportati non soltanto i canoni mensili da sostenere, ma anche tutti i dettagli del contratto. Nella sezione “Ottieni la tua auto”, l’utente può invece parlare direttamente con l’agenzia per avere un confronto diretto con l’intermediario e chiedere quindi tutte le spiegazioni. Stando alla lista presente sul sito, un individuo può scegliere tra più di 60 auto diverse. Facciamo un esempio: cliccando sulla Fiat 500 X, sul sito verrà subito mostrata la descrizione del SUV targato Fiat.

Navigando nella pagina, vengono poi mostrate le varie società che propongono il veicolo. In un piccolo riquadro, il cliente può subito guardare se è richiesto un anticipo, quanti sono i km annui da poter percorrere e a quanto ammonta la durata del contratto. Presente poi una finestra in cui vengono riportate le informazioni sulla società che propone la vettura, come la città in cui opera e soprattutto l’indirizzo da dover raggiungere per il ritiro. Scelta poi l’agenzia, il cliente può finalmente cliccare sulla voce “Scopri di più” ed esaminare tutti i dettagli del contratto, per poi cliccare su “Contatta per l’offerta” e terminare il procedimento. Il portale offre quindi un servizio interessantissimo con estrema chiarezza: non servono grandissime conoscenze per poter effettuare la scelta giusta.