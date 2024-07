Spiagge venete adatte ai bambini, una lunga lista di luoghi ideali

Il Veneto ha un litorale che è perfetto per una vacanza al mare con i bambini, molte spiagge hanno la famosa bandiera verde.

E’ tempo di vacanze ed è anche il momento di decidere la meta dove potersi finalmente rilassare e staccare un po’ la spina dopo un lungo anno di lavoro. Per organizzare la vacanza perfetta con i bambini, se si vuole andare al mare, è importante conoscere le spiagge ideali ai più piccoli, in Veneto ce ne sono tantissime.

Le spiagge dedicate ai bambini rispettano una serie di caratteristiche fondamentali per la sicurezza dei più piccoli e il loro divertimento. Esiste un riconoscimento – la bandiera verde – che viene conferito ai luoghi che hanno tutta una serie di comodità e prerogative. L’elenco delle spiagge per bambini in Veneto.

Tutte le spiagge per bambini in Veneto

Il litorale del Veneto – considerato il grande numero di spiagge con bandiera verde – pare che sia particolarmente adatto ai bambini. Vediamo, dunque, tutte le spiagge dove si può andare.

Spiagge del Bibione – un arenile dorato lungo 8 chilometri perfetto per le famiglie che vogliono andare al mare con i propri bambini. Le spiagge sono dotate di tutte le attrezzature necessarie ai più piccoli, con tanto di aree gioco, miniclubs e diverse attività da poter svolgere nel corso della giornata.

Lungomare di Caorle – anche qui abbiamo un lungomare sabbioso con diverse strutture perfette per i bambini, con tanto di animazione. Le acque sono poco profonde e c’è un servizio di controllo che rende questi luoghi più che sicuri, oltre che la presenza d miniclubs e i servizi di babysittng.

Spiaggia di Jesolo – una spiaggia molto grande e pulita, cosa che la rende il luogo ideale per avere la bandiera verde. Ci sono aree gioco e possibilità di fittare diverse attrezzature divertenti per i bambini, nella spiaggia di Nemo sono assenti bandiere architettoniche, caratteristica ideale per accedere con carrozzine e passeggini.

Spiagge di Cavallino Treporti – ci sono tanti chilometri di sabbia sottile e un panorama davvero suggestivo, il mare è pulito e perfetto per i più piccoli.

Spiagge di Chioggia – qui i fondali sono poco profondi, dunque sicuri per i bambini e anche qui le strutture offrono diverse attività per i più piccoli.

Spiaggia di Porto Tolle – un luogo poco mondano dove potersi rilassare con la propria famiglia completamente immersi nella natura.

Lido di Venezia – parliamo di una destinazione al 100& family friendly, con bassi fondali e spiagge attrezzate ed equipaggiate per tate attività dedicate ai bambini.

Il Veneto, dunque, sembra essere il luogo ideale per chi vuole fare una vacanza al mare con i propri bambini in totale relax e sicurezza.