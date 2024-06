Se soffrite di mal di mare con i rimedi naturali è possibile tenere a bada il malessere e dire addio al disagio. Ecco come combattere la cinetosi in modo efficace.

Farsi rovinare le vacanze dal mal di mare sarà solo un lontano ricordo se si conoscono i rimedi naturali per contrastare la cinetosi. Come ben sa chi ne soffre, il mal di mare è provocato dal movimento dell’imbarcazione e dal fatto che la percezione dell’orizzonte è instabile.

Di conseguenza si manifesta un malessere che può diventare anche molto acuto. Con sintomi che vanno dalle vertigini alla nausea fino al vomito e mal di testa. Per prevenire il problema ci si può affidare al proprio medico che potrà prescrivere dei farmaci specifici contro il mal di mare, ma se volete conoscere i rimedi naturali continuate a leggere.

Come contrastare il mal di mare con i rimedi naturali

Se state pensando di organizzare un viaggio in mare e temete di sentirvi male perché soffrite di cinetosi, allora provare i rimedi naturali può essere la soluzione giusta per evitare di sperimentare disturbi e malesseri durante la crociera o una semplice uscita in barca.

Per lenire i sintomi della cinetosi ci si può affidare alla fitoterapia. Ad esempio uno dei rimedi naturali contro la nausea dovuta al mal di mare di sicuro successo è la menta piperita sotto forma di olio essenziale. Si può assumere facendo scivolare alcune gocce direttamente sotto la lingua o, in alternativa, su una zolletta di zucchero. Assicuratevi che l’olio essenziale di menta piperita che comprate sia per uso interno, e non per i diffusori di essenze.

Un altro rimedio naturale per calmare i sintomi del mal di mare è lo zenzero, questo si può assumere anche sotto forma di compresse o capsule e va preso almeno mezzora prima di salire sull’imbarcazione. Anche il limone fresco attenua la nausea e la sensazione di vomito, si possono tenere in bocca delle fettine o usare l’olio essenziale come indicato per la menta.

Se state per salpare in crociera nel Mediterraneo tenete a mente i consigli degli esperti che suggeriscono, quando bisogna affrontare un viaggio in mare, di prevenire eventuali attacchi di cinetosi salendo a bordo della nave con lo stomaco né troppo pieno né completamente vuoto.

Evitate i dolci o gli alimenti grassi e preferite snack leggeri e secchi come i cracker o le fette biscottate. Evitate anche l’alcol e il fumo e cercate di distrarvi facendo una bella chiacchierata con i vostri compagni di viaggio ma non leggete, perché come succede anche per il mal d’auto, la lettura amplifica il disagio dovuto al mar di mare.