Bandiere Blu Campania, le spiagge più belle e i porti turistici top

Come ogni anno la Foundation for Environmental Education assegna il riconoscimento alle spiagge con il mare più pulito. Ecco quali sono le Bandiere Blu 2024 in Campania.

In occasione della 38esima edizione della cerimonia sono state premiate tante località per la qualità del mare e per i servizi offerti ai turisti. Allora andiamo a scoprire quali sono le Bandiere Blu in Campania per l’anno 2024.

Ci sono alcune nuove entrate tra i comuni premiati con il prestigioso riconoscimento, compresi anche alcuni approdi turistici. Scopriamoli tutti, di seguito.

Le spiagge Bandiera Blu 2024 in Campania

Anche per l’anno in corso la FEE ha premiato diverse spiagge con le Bandiere Blu 2024. Partiamo con l’elenco delle spiagge Bandiere Blu in provincia di Napoli, poi passiamo alle località balneari in provincia di Salerno e di Caserta per finire con i porti turistici.

Questi sono i litorali migliori dove fare il bagno, se state pensando a una vacanza in Campania segnatevi queste mete!

Bandiere Blu 2024 in provincia di Napoli

Anacapri – Faro Punta Carena, Gradola (Grotta Azzurra)

Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo

Massa Lubrense – Recommone (Marina del Cantone), Marina di Puolo, Baia delle Sirene

Vico Equense – Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico

Bandiere Blu 2024 in provincia di Salerno

Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

Pisciotta – Ficaiola – Torraca – Gabella, Pietracciaio – Fosso della Marina – Marina Acquabianca

Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella – Baia del Buon Dormire

Camerota – Cala finocchiara, San Domenico – Lentiscelle

Ispani – Capitello

Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina

Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello

San Mauro Cilento – Mezzatorre

Pollica – Acciaroli, Pioppi

Casal Velino – Lungomare – Isola, Torre Dominella

Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto

Le bandiere Blu 2024 in provincia di Caserta

Cellole – Baia Felice, Baia Domizia sud

Bandiere Blu 2024 ai porti turistici in Campania

Sudcantieri (Pozzuoli)

Yachting Santa Margherita (Procida)

Porto turistico di Capri (Capri)

Marina D’Arechi (Salerno)

Porto turistico di Agropoli (Agropoli)

Marina di Acciaroli (Pollica)

Porto turistico di Palinuro (Centola) e San Domenico

Porto di Camerota (Marina di Camerota)

La Campania si conferma come una delle regioni con le spiagge più belle e il mare più pulito del 2024 con ben venti località premiate con la Bandiera Blu.