Bici pieghevole, le migliori del 2024 per spostarti in modo facile e green

Contiene link di affiliazione.

Non vuoi più saperne di parcheggi e assicurazioni? Hai deciso di iniziare a spostarti in un modo ecologico? Una bici pieghevole è quello che ti consiglio se anche tu hai scelto di muoverti in città più facilmente, fare al contempo un po’ di moto, non inquinare e risparmiare sui costi del parcheggio dell’auto. Se ti stai domandando il motivo per il quale non sarebbe meglio una due ruote normale ti fermo subito: la grande comodità di una bicicletta pieghevole risiede nel fatto che la chiudi con poche semplici mosse e diventa della grandezza di una valigetta che puoi portare comodamente con te, in metro, in autobus o anche a casa, senza lasciarla per strada. Forse non sai che l’Italia ha tantissime piste ciclabili spettacolari e già solo questa potrebbe essere una ragione per fare un acquisto del genere e iniziare subito a visitarle tutte.

Se sei un amante dei viaggi la bici pieghevole è ciò che ti suggerisco, potrai portarla in treno o in aereo e non appena avrai raggiunto la destinazione, avrai già un mezzo con cui muoverti; per non parlare dei bellissimi tour che si possono fare in bicicletta. A tal proposito ho preparato una lista con le migliori bici pieghevoli che ci sono per facilitarti nella scelta; se sei una persona che ama andare subito al sodo ti dico subito che la migliore è la bici elettrica pieghevole ENGWE, che unisce la comodità di poterla trasportare facilmente alla pedalata assistita che velocizzerà i tuoi movimenti.

Bici pieghevole, le migliori per il 2024

La bicicletta elettrica pieghevole ENGWE, la migliore

Comincio con il dirti che ci troviamo davanti a un vero gioiello su due ruote, la bici pieghevole elettrica ENGWE ha una batteria a litio da 48 V 13 Ah, lo stelo centrale è pieghevole e la batteria è rimovibile, potrai rimuoverla e caricarla in modo facile e veloce. È una bicicletta dotata di molteplici funzioni, ha 3 modalità di guida – assistente, elettrica pura o pedalata libera – e 5 livelli di potenza tra cui potrai scegliere a seconda del tratto di strada che stai attraversando.

È dotata di freni perfetti, realizzata con materiali di estrema qualità – il telaio è in alluminio così da rendere la struttura più solida – e ha 7 velocità; ha delle ruote che sono perfette sia sul suolo cittadino che sui sentieri più impervi, come potrebbe essere una strada sterrata. Una volta piegata l’ingombro della bici ha una profondità di 55, una larghezza di 99 cm e un’altezza di 76 cm, ha un design sportivo e forte, che ti farà sentire un vero padrone della strada.

Vedi su Amazon

La bicicletta pieghevole Quiltern da 20 pollici, l’economica

Se stavi cercando una bici pieghevole più economica la Quiltern fa al caso tuo, in questo caso non parliamo di un ciclo elettrico ma di una validissima soluzione se desideri qualcosa di più semplice. La principale qualità è la facilità con la quale si apre e si chiude, in pochi semplici passaggi sarà pronta all’uso o a essere trasportata. Ha una cassa in acciaio al carbonio che rende l’intera bicicletta molto stabile, un design elegante e sofisticato, la scelta giusta per muoversi in città senza troppi ingombri.

Questa bicicletta, infatti, ha un peso ridotto di 13 chili, sarà davvero semplice chiuderla e portarla con te dove ti pare, non dovrai fare sforzi eccessivi. Dotata di un deragliatore garantisce una qualità di guida ottimale che sarà indipendente dalle condizioni meteorologiche in cui ti troverai a pedalare.

Vedi su Amazon

La bicicletta pieghevole Moma Bikes First Class, la comoda

Un’altra bicicletta dalla linea affusolata e sofisticata è sicuramente la bici pieghevole Moma, il modello ricorda molto quelli degli anni Sessanta, semplice e con un piccolo portapacchi posteriore, facile da aprire e chiudere te la suggerisco se ti piacciono le cose pratiche e non ami perdere tempo; se vuoi pedalare in città senza rinunciare allo stile questa bicicletta è la migliore che potresti scegliere. Il telaio in alluminio è estremamente leggero, ha un cambio Shimano a 6 velocità e grazie al cavallo basso è molto comoda da portare.

Le ruote da 20 pollici sono dotate di parafanghi e quando si piega diventa davvero piccolissima, potrai piegare anche il manubrio e i pedali, funzione che non c’è in tutti i modelli di questo tipo.

Vedi su Amazon

La bicicletta pieghevole XQIDA, la versatile

Se preferisci qualcosa di originale e di carattere la bicicletta XQIDA potrebbe fare al caso tuo, dal design impattante, il telaio è rinforzato in acciaio al carbonio, materiale che la rende molto robusta e stabile, all’acquisto riceverai una serie di gadget utili e funzionali, come due cestini comodissimi per portare i pacchi della spesa o altro. Il sedile così come il manubrio possono essere regolati in altezza a seconda di chi sta guidando la bici; il sellino si differenzia da molti altri per la sua comodità, cosa che non si ritrova in tantissimi modelli.

Questo modello è perfetto se cerchi un valido mezzo per spostarti in città o goderti passeggiate all’aperto, facile da chiudere, il peso non supera i 15 kg, dettaglio importante perché consente di trasportarla in modo piuttosto facile. I piccoli accessori che arrivano al momento dell’acquisto sono il plus di questo prodotto, in questo modo avrai tutto ciò che ti serve per iniziare a ‘sfrecciare’ sulle ciclabili della tua città od ovunque tu voglia.

Vedi su Amazon

La bicicletta pieghevole FabricBike, la robusta

Infine se sei un amante della linea semplice ma vuoi qualcosa di robusto la bicicletta pieghevole FabicBike fa al caso tuo, dalla linea estremamente pulita, è disponibile in un’ampia varietà di colori, da quelli più tradizionali fino ai colori più ricercati; ha un sellino davvero molto comodo e una volta piegata è molto piccola, cosa importante per portarla ovunque tu voglia. Anche questa bicicletta ha il manubrio regolabile a seconda dell’altezza del guidatore e ha un peso limite di 95 kg; nonostante sia molto leggera rispetto ad altri modelli – con i suoi 10 chili è forse quella con il peso più ridotto sul mercato – ha comunque un telaio solido che garantisce stabilità.

Questo modello è perfetto se hai bisogno di una bicicletta che ti accompagni nei tuoi spostamenti quotidiani e hai necessità di portarla con te, per capire di cosa sto parlando ti basta sapere che una cassa d’acqua di bottiglie da 2 litri pesa oltre 13 chili, quindi di più del modello Fabricbike Folding.

Vedi su Amazon

Come scegliere una bici pieghevole

Acquistare una bicicletta pieghevole non è facile come comprare un pacchetto di caramelle, si tratta comunque di un mezzo di trasporto con il quale dovrai spostarti e circolare in strada, per questo dovrai valutare una serie di aspetti che sono importanti anche per la tua sicurezza.

Peso e facilità di trasporto : in una bicicletta pieghevole sono due aspetti che non dovrai tenere in considerazione, se pesa troppo o non è compatta, quando è piegata, non sarà facile trasportarla e dunque viene meno la sua caratteristica principale.

: in una bicicletta pieghevole sono due aspetti che non dovrai tenere in considerazione, se pesa troppo o non è compatta, quando è piegata, non sarà facile trasportarla e dunque viene meno la sua caratteristica principale. Materiale del telaio : questo è importantissimo perché garantisce la stabilità e la sicurezza della bicicletta, quelle in alluminio ad esempio sono decisamente più leggere di quelle in acciaio.

: questo è importantissimo perché garantisce la stabilità e la sicurezza della bicicletta, quelle in alluminio ad esempio sono decisamente più leggere di quelle in acciaio. Elettrica o normale : questa probabilmente è la prima decisione che dovrai prendere perché cambia praticamente tutto, se vuoi muoverti più velocemente e senza troppi sforzi dovrai orientarti su un modello elettrico, altrimenti potrai scegliere tra quelle normali.

: questa probabilmente è la prima decisione che dovrai prendere perché cambia praticamente tutto, se vuoi muoverti più velocemente e senza troppi sforzi dovrai orientarti su un modello elettrico, altrimenti potrai scegliere tra quelle normali. Accessori per il trasporto: avere dei gadget che facilitino il trasporto della bici può essere molto utile, quindi sapere se il modello che stai acquistando prevede sacche o cinghie per portare sempre con te la tua due ruote potrà aiutarti nella scelta finale.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.