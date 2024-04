Ricarica assicurata in oltre 200 Paesi del mondo con l’adattatore universale 5 in 1

Contiene link di affiliazione.

Viaggiare deve essere anche sinonimo di relax e per evitare brutte sorprese, soprattutto quando si parte verso un Paese estero, conviene portare con sé all’interno della valigia un adattatore per le prese della corrente. Il nostro consiglio è quello di acquistare l’adattatore universale “5 in 1”, utile soprattutto se si sta partendo per un itinerario che prevede diverse destinazioni: la sua compatibilità con le tipologie di prese di corrente di oltre 200 Paesi del mondo rende questo prodotto essenziale per ogni viaggiatore.

L’adattatore universale “5 in 1” presenta, infatti, compatibilità con le quattro tipologie principali di prese di corrente:

Presa di Tipo C , caratterizzata da due fori posizionati in parallelo, presente in Italia e nella maggior parte dei Paesi europei;

, caratterizzata da due fori posizionati in parallelo, presente in Italia e nella maggior parte dei Paesi europei; Presa di Tipo G , caratterizzata da tre fori rettangolari disposte a triangolo e utilizzata nel Regno Unito, Irlanda, Cipro e altri Paesi di stampo britannico

Presa di Tipo A , la quale presenta due fori rettangolari piatti e si può trovare negli Stati Uniti, Giappone e paesi caraibici;

Presa di Tipo I , utilizzata in Australia e Cina e caratterizzata da due fori piatti disposti in diagonale.

L’adattatore universale da viaggio “5 in 1” è l’ideale per tutti i tipi di dispositivi portatili, dagli smartphone ai tablet, dai laptop alle power bank: consente agilmente la ricarica di quattro dispositivi in contemporanea grazie alle quattro porte USB posizionate sul lato dell’adattatore. L’articolo presenta 3 porte USB-A, con un’intensità massima di 2,4 ampere e una porta di tipo USB-C con un’intensità massima di 3 ampere, consentendo un carico massimo di 10 ampere, ma grazie ai fusibili di sovraccarico venduti con l’adattatore si possono ricaricare più dispositivi in tutta sicurezza senza il rischio di cortocircuiti e bruciature.

Compatto e semplice da utilizzare: il compagno ideale per ogni viaggio

L’adattatore universale da viaggio “5 in 1” può essere inserito in valige e borse di ogni forma e dimensione oppure portato direttamente in tasca grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua compattezza: 7,1 cm di altezza, 5,3 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza rappresentano la scelta migliore anche quando si viaggia con poco spazio all’interno del bagaglio; inoltre il sistema di connettori retraibili e attivabili singolarmente mediante delle leve permette di viaggiare in tutta sicurezza senza provocare graffi e danni ai tessuti o altri oggetti. La sua forma, le sue dimensioni e il suo peso di soli 160 grammi consentono a questo adattatore di essere trasportato facilmente in autobus, in treno e in aereo usufruendo anche delle prese di corrente a bordo.

Portare in valigia un adattatore universale durante un viaggio è la scelta migliore per farsi trovare pronti per ogni evenienza, qualsiasi sia il tipo di struttura nella quale si alloggia: è bene ricordare che non tutti gli alberghi presentano prese di corrente universali. Che voi vogliate intraprendere un viaggio in Australia oppure semplicemente passare un weekend primaverile in un bellissimo borgo italiano, il consiglio è quello di avere sempre a disposizione un adattatore universale.

