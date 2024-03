Weekend di primavera: 5 borghi romantici da visitare in questo periodo

Alcuni consigli, validi per tutti i gusti, per trascorrere un’indimenticabile giornata di coppia in giro per lo Stivale

La primavera inizia a diffondersi nell’aria, inebria le nostre menti e offre ai nostri cuori quei primi raggi di sole che pian piano iniziano a scaldarlo. È la stagione in cui si ricomincia a uscire anche durante il giorno, quella in cui la neve lentamente si scioglie sulle montagne e tutto diventa meno gelido.

Così anche la nostra passione sboccia, come i fiori sugli alberi, dando colore alle giornate. E perché non approfittarne? Perché continuare a stare chiusi in casa e guardare solo dalla finestra questo dolce fiorire, aspettando l’estate per programmare il prossimo viaggio?

L’unica cosa da fare è sorprendere la tua metà e portarla in un luogo dove potervi godere un romantico weekend primaverile.

Tra passeggiate, aria fresca e la bellezza di paesaggi che solo una nazione come l’Italia è capace di offrire. E se non sapete dove andare, se avete dubbi sulle possibili destinazioni, ci siamo qui noi pronti ad aiutarvi. Ecco di seguito la lista di 5 meravigliosi borghi che non potete non visitare.

I 5 borghi più romantici: dal mare alla montagna

Sei pronto a immergerti nelle bellezze italiane? Nelle prossime righe ti imbatterai in cittadine di ogni tipo: da roccaforti sulla montagna a posti di mare, da luoghi del Nord-Italia ad altri più a Sud. Tra i nostri consigli ci sarà tutto quello che cerchi per condividere momenti speciali con la tua metà.

Pacentro, Abruzzo

Anche all’interno della stessa regione, in fondo, puoi trovare diverse alternative. Come in Abruzzo dove si può scegliere fra mare e montagna, e si trova un paese bello in ogni stagione come Pacentro. In inverno la neve imbianca le case, la primavera la trasforma in acqua destinata ai ruscelli che lo circondano. Situato nel Parco Nazionale della Majella – in provincia de L’Aquila, nominata capitale italiana della Cultura 2026 – vi permetterà di passare un fine settimana all’insegna della natura, della cultura e del relax. L’ideale per abbassare i ritmi e fare passeggiate tranquille in cui godersi quel che vi circonda.

Ravello, Campania

Guarda dall’alto la Costiera Amalfitana, arroccato su una scogliera che si affaccia dritta sul mare. Sotto nient’altro che una massa blu che riflette i raggi del sole, intorno panorami mozzafiato. È tra l’intimità e il silenzio del posto che cultura e arte creano un connubio armonico.

È qui che il noto compositore Wagner si innamorò del giardino fiorito di Villa Rufolo e della Terrazza Verso l’Infinito di Villa Cimbrone. In un contesto di questo tipo si tengono ogni anno eventi musicali di richiamo internazionale.

Gradara, Marche

Ricordi il racconto di Paolo e Francesca? I due innamorati protagonisti anche della Divina Commedia di Dante? Beh, è qui che secondo la narrazione si sono conosciuti. Tra le mura di questo fantastico borgo medievale. Posizionato sulla cima di una collina, si erge come unione di vita e storia.

Tra le caratteristiche strade del 1200, si instaura la quotidianità di tutti gli abitanti. Un gioiello da visitare e da gustarsi. Perfetto per le vostre camminate lungo il poetico ‘sentiero degli innamorati’. Beh, che altro aggiungere: “Amor ch’a nullo amato…”.

Varenna, Lombardia

Da Paolo e Francesca, a Renzo e Lucia. L’amore si diffonde nell’aria nel borgo di Varenna, costruito lungo le sponde del Lago di Como. Un pullulare di case colorate, costruite l’una vicina all’altra rendono questo comune uno dei più belli e romantici d’Italia.

Il suo cuore pulsante è la piazza centrale, dove spuntano le Chiese di San Giorgio e San Giovanni Battista. Al loro interno affreschi unici nel loro genere, insieme al centro storico garantiscono valore culturale a un posto ideale per godersi un weekend in relax e armonia.

Scopello, Sicilia

I due faraglioni sono il simbolo di una località affacciata su un mare cristallino, dove l’azzurro e il blu del fondale creano un gioco di colori stupefacente. In estate è meta di migliaia di turisti, ma nel periodo primaverile tra le stradine di un museo a cielo aperto si può camminare in massima serenità e intimità.

È qui che potrebbe approfittare delle piazze e delle terrazze per osservare il sole che tramonta al fianco dei faraglioni, regalandovi un momento di grande romanticismo.

L’Italia e le bellezze dello Stivale: storia, amore e cultura

Si tratta solo di una selezione (difficile da fare), ma ce ne sono anche molte altre, come per esempio le migliori mete turistiche a contatto con la natura. Ancora una volta la nostra nazione ci ha dato la possibilità di stupirci davanti alle sue meraviglie. Un breve viaggio che ci ha fatto vivere e assaporare posti più o meno noti. Ognuno di questi con le sue potenzialità, con i suoi segreti e la sua storia.

In Italia, d’altronde, non è una novità. Allontanandoci dal caos delle grandi città, viaggiando tra costa, montagne e colline possiamo imbatterci da un momento all’altro in un paesino nascosto, forse sconosciuto, ma pieno zeppo di spunti che lo rendono unico nel suo genere.