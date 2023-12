Sogni di trasferirti in Australia? Allora devi sicuramente sapere questo (prima di partire)

Trasferirsi nella terra dei canguri è un sogno per molte persone, ma è importante conoscere la situazione lavorativa e burocratica del paese.

L’Australia è un sogno nel cassetto di molte persone. Questo paese, ampiamente riconosciuto come uno dei migliori al mondo in cui vivere, attira migliaia di persone da tutto il mondo con la promessa di una vita felice e a contatto con la natura, senza dimenticare però gli agi della modernità. Così, se qualcuno si accontenta di visitarla in viaggio, altri coltivano per anni il desiderio di trasferirsi e provare a costruire lì un futuro.

La domanda che molte persone si pongono, però, è abbastanza simile: quanto è complicato per un italiano trovare lavoro in Australia? La risposta varia notevolmente a seconda dei casi e le probabilità dipendono da diversi elementi. Questo lontano paese viene percepito da molti come un luogo ricco di opportunità, ma è importante soddisfare alcuni requisiti fondamentali per provare ad avere successo.

Trasferirsi in Australia: un salto nel vuoto, ma con molte opportunità

Un aspetto cruciale per riuscire a trovare lavoro in Australia è la padronanza della lingua inglese: maggiore è la competenza, maggiori sono le chance di ottenere posizioni lavorative qualificate e ben remunerate. Un altro fattore rilevante è il livello di istruzione o l’esperienza professionale: professionisti che lavorano nell’ambito del turismo, ad esempio, sono sempre molto richiesti all’estero. Non è necessario possedere una laurea: in alcuni settori, come la ristorazione o l’edilizia, le competenze e l’etica lavorativa degli italiani sono molto apprezzate.

Per quanto riguarda la candidatura, non è facile ottenere un lavoro da remoto, ma le tecnologie moderne aiutano a superare le distanze fisiche. Un colloquio a distanza può essere utile, ma è difficile ottenere un contratto senza un visto valido, un numero di telefono e un indirizzo in Australia.

Per quanto riguarda il visto ci sono diverse opzioni:

Under 30: Working Holiday Visa, per lavorare temporaneamente e migliorare l’inglese. Valido per un anno, rinnovabile sotto certe condizioni.

Student Visa: permette di studiare e lavorare part-time.

Sponsor Visa: ottenibile tramite la sponsorizzazione di un’azienda australiana, valido da due a quattro anni.

Skilled Visa: per professioni in grande richiesta, richiede conoscenza dell’inglese, qualifiche e esperienza.

Per quanto riguarda la possibilità concreta di trovare lavoro c’è una buona notizia: l’Australia ha un tasso di disoccupazione di gran lunga inferiore a quello italiano e nel paese è anche prevista una paga minima di 21 dollari australiani l’ora, con possibilità di aumenti. D’altra parte, però, è importante tenere a mente che il costo della vita è particolarmente elevato in questo paese, quindi è importante pianificare attentamente il proprio trasferimento.