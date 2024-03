Rasoio elettrico in viaggio: con questo rinnovi la barba e salvi l’ambiente

Sei stufo di partire per le vacanze e avere sempre la barba trascurata? Di spendere soldi in rasoi usa e getta continuamente? Se desideri un mondo libero dalla plastica e vuoi anche risparmiare sul lungo periodo, ti suggeriamo un eccellente rasoio elettrico da portare sempre con te.

Grazie ai recenti passi tecnologici negli elettrodomestici a uso personale anche la rasatura durante i viaggi è diventata più semplice e conveniente. I rasoi elettrici sono delle pratiche macchine da taglio precise e riutilizzabili, e per questo scopo un buon rasoio elettrico che ci sentiamo di consigliare è il rasoio Braun 10 in 1 Series 5.

Il rasoio in viaggio

Che il viaggio sia di lunga o breve durata, mantenere un’adeguata cura del corpo e dell’igiene è essenziale per il benessere personale. Quando si viaggia, spesso si cerca di portare con sé solo lo stretto necessario, e ciò per molti uomini significa scegliere le lamette usa e getta, considerando il poco spazio che possono occupare in ottica bagaglio a mano.

Tuttavia, nonostante le dimensioni compatte, l’impatto ambientale di questi oggetti monouso è devastante: la plastica impiega centinaia di anni per degradarsi in natura e, anche durante questo processo, non scompare completamente ma si frammenta in pezzi sempre più piccoli, le microplastiche, che contaminano l’ambiente arrivando perfino nei nostri piatti a tavola.

Oltre alla preoccupazione ambientale il costo cumulativo nel tempo di tali rasoi monouso diventa elevato. Acquistarne così tanti nel corso della vita può superare di gran lunga il costo di un rasoio elettrico, che al contrario dura nel tempo, non inquina l’ambiente ed è facilmente trasportabile anche in viaggio. Dotarsi di un rasoio come il Braun Series 5 che vi consigliamo è una scelta intelligente che salva l’ambiente e il portafoglio.

Braun è un’azienda tedesca con una lunghissima storia nel settore dell’elettronica di consumo, specializzata soprattutto in prodotti per la cura personale. Il modello di rasoio che vi abbiamo consigliato è tra i più acquistati su Amazon non a caso, soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo. Questo prodotto è compatto, ideale proprio per il trasporto in viaggio, oltre a essere impermeabile e facile da maneggiare. Può essere utilizzato per radersi dalla testa ai piedi con una rasatura efficace, e dispone di una batteria potente che garantisce una lunga durata.

Assieme al rasoio, nella confezione troviamo anche i vari accessori per il taglio di barba, capelli e corpo, tutti comodamente trasportabili in un astuccio (anche questo in dotazione con l’acquisto). L’utilizzo è semplicissimo ed è possibile regolare il taglio di barba e peluria con pettini che vanno da 1 a 21mm, ovviamente adatti anche alle zone più intime.

Radersi con il rasoio elettrico, le precauzioni

Il rasoio elettrico richiede attenzioni comuni a tutti i rasoi, soprattutto se si ha la pelle sensibile. Essendo però anche un dispositivo elettrico, per il viaggio vi consigliamo di avere anche una multipresa adatta per collegare il rasoio alle prese estere. Ecco alcuni suggerimenti per la rasatura attraverso il rasoio elettrico:

Pulizia regolare. Dovendo utilizzare questo prodotto in più occasioni, assicuratevi di tenerlo pulito regolarmente rimuovendo i peli accumulati. Ogni prodotto ha le sue istruzioni a riguardo, seguitele con cura. Attenzione: ricordatevi di spegnere il rasoio durante le operazioni di pulizia!

Manutenzione delle lame. Alcuni rasoi potrebbero aver bisogno di un'occhiata alle lame dopo un tot. di rasature. Lame ottuse o danneggiate possono causare irritazioni o tagli, proprio come accade con i rasoi tradizionali.

Applicazione della schiuma da barba. Anche il rasoio elettrico può essere utilizzato con della schiuma da barba, un prodotto essenziale e salutare per la pelle che serve proprio a rendere la rasatura più morbida e sicura. Un consiglio è la schiuma da barba Proraso, un prodotto che tonifica e rivitalizza la pelle in ogni rasatura.

Applicazione del dopobarba. Capita che qualche volta la pelle si dimostri molto delicata alla rasatura, presentando segni di arrossamento e irritazioni anche con una buona schiuma da barba. Il consiglio è quello di usare un dopobarba in grado di rigenerare e idratare la pelle con un prodotto come Nivea Men dopobarba, specialmente se avete una cute sensibile.

Evitare di condividere il rasoio. Sembra scontato, ma va detto: il rasoio serve all'igiene personale. Prestarlo ad amici, parenti e persone terze è pericoloso per rischio di infezioni cutanee e trasmissioni di batteri. Questo vale anche per un normale rasoio che funziona senza batteria!

Ricarica. Il rasoio elettrico funziona ovviamente con una batteria. Dopo l'utilizzo, o quando segnalata una batteria al minimo dallo stesso rasoio, cercate di caricarlo subito per evitare brutte sorprese: magari avete un appuntamento e avete pianificato una rasatura all'ultimo secondo, ma le batterie sono scariche!

Seguire queste precauzioni potrà aiutarvi a garantire una rasatura sicura ed efficace.

