I 5 articoli consentiti nel bagaglio a mano che nessuno conosce

Quando si prepara il bagaglio a mano, oltre ai vestiti e agli accessori comuni, c’è sempre qualcosa che evitiamo di portare, convinti che non possa essere trasportato.

Per questo gli esperti del settore hanno stilato una classifica con i 5 articoli che invece sono concessi a bordo su cui le persone fanno sempre un gran numero di domande e che molti evitano di portare nella convinzione che siano vietati.

Sarà sicuramente indispensabile nel vostro prossimo viaggio, soprattutto se volete risparmiare un bel po’ di soldi per acquistarli direttamente una volta giunti a destinazione.

Gli articoli che si possono portare in valigia

La prima cosa che tutti pensano non possa essere portata e che invece è concessa liberamente è il rasoio. Parliamo di un oggetto che ha delle lame, quindi le persone tendono a pensare che sia pericoloso e che non possa entrare in valigia. Invece i rasoi sono consentiti a bordo, sia quelli classici che quelli moderni di tipo elettrico. Quelli che non sono ammessi sono quelli con le lame sporgenti, modello da barbiere per intenderci, perché sono un’arma vera e propria.

Un altro problema spesso riguarda le batterie, molti si chiedono se possono metterle nel bagaglio a mano. Le batterie alcaline a secco, quelle agli ioni di litio e quelle al litio metallico possono essere portate a bordo. Quindi tutto ciò che comunemente viene usato per ricaricare il telefono, il pc e gli altri dispositivi si può portare tranquillamente. Le batterie però oltre i 101 watt devono ricevere l’approvazione della compagnia aerea. Attenzione alle batterie che fungono da caricatori portatili, in questo caso c’è un massimo ammesso a bordo quindi se avete un prodotto troppo forte non vi sarà concesso di portarlo nel bagaglio a mano.

Il trucco liquido si può portare? In questo caso vale la regola generale, si può portare se però non supera i 100 ml quindi sia il fondotinta che il mascara e qualunque altro prodotto liquido deve essere al di sotto di questa portata e contenuto all’interno del sacchetto di plastica con gli altri barattoli. Lo stesso vale per shampoo e deodorante, molte persone pensano che non si possano portare nel bagaglio. Il deodorante sia roll on che vapo o aerosol è ammesso a bordo, potete portarlo in qualunque bagaglio basta che sia, come lo shampoo, al di sotto dei 100 ml. Lo shampoo va riposto all’interno di boccette da massimo 100 ml o acquistato in formati appositi di questa capienza.