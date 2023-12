Estate 2024, non è troppo presto per pensare alle vacanze: con questo trucco risparmi un capitale

Nonostante sia ancora lontana, non è mai troppo tardi per pensare all’estate 2024: ecco alcuni consigli per non rischiare di spendere troppo

Nonostante sia ancora presto in un certo senso per poter pensare alle future vacanze estive e soprattutto per avere un’idea chiara di ciò che l’estate del 2024 ha in serbo per noi, non è esclusa la possibilità di poter cominciare a dare un’occhiata. Soprattutto se il vostro obiettivo è quello di potervi regalare una piccola vacanza senza dover necessariamente spendere una fortuna.

Come ben sappiamo, infatti, un trucchetto per riuscire a risparmiare quando si tratta di organizzare i propri viaggi è proprio quello di non aspettare mai l’ultimo minuto: ma anzi, in questi casi, il consiglio migliore e da sempre più gettonato riguarda proprio la possibilità di anticiparsi quanto più possibile.

Proprio per questo motivo, e nonostante l’aria al momento sia ben lontana da quella dell’estate 2024 ma anzi sia ancora proiettata nel periodo natalizio, eccoci qui proprio a scoprire insieme a voi le possibili mete più in voga per il prossimo anno. Sono queste, infatti, le più economiche ma soprattutto imperdibili.

Vacanze, come risparmiare sull’estate 2024

Per quanto riguarda l’estate 2024, tra le idee low cost e le mete gettonate e soprattutto economiche non possiamo fare a meno di pensare alla Costa dell’Albania. Il trucchetto, in questo caso, è di approfittare delle bellissime spiagge dell’Albania prima che diventi un luogo troppo gettonato e richiesto, e che dunque i prezzi comincino ad aumentare in modo inevitabile. Altrettanto imperdibile è anche il Portogallo e in particolar modo le strade e i mari di Porto con i suoi paradisi spesso incontaminati e da sogno.

Tra i luoghi più economici che ci aspettano per l’estate 2024 non possiamo non citare, come sempre, anche la Grecia: in questo caso non si tratta di una vera e propria sorpresa, d’altronde sono anni ormai che il suo mare incantevole rappresenta la meta d’eccellenza e preferita da tutti noi. Altrettanto desiderate e soprattutto fortunate potrebbero essere le mete di Montenegro, della Slovenia (per chi preferisse immergersi nella natura e dunque allontanarsi dalla folla delle spiagge) o ancora la Turchia.

Per chi, invece, preferisse rimanere all’interno del nostro Paese non c’è nulla da temere, perché anche la nostra penisola ha tantissimo da offrire e soprattutto a prezzi non sempre irraggiungibili. Al primo posto dei luoghi da non potersi assolutamente fare sfuggire in Italia e per l’estate 2024, infatti, troviamo senza dubbio la Calabria che è stata addirittura incoronata dal New York Times come regina dell’anno per i suoi costi bassi e la bellezza delle sue spiagge.