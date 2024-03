Se visiterai Pescara, attenzione a 5 luoghi che arricchiranno il tuo viaggio turistico. Dal Museo delle Genti d’Abruzzo alla Cattedrale di San Cetteo. La guida.

Com’è noto, l’Italia è una terra ricchissima di cose da vedere e località da visitare. Tra arte, cultura, tradizioni e specialità culinarie, ogni viaggio ha la sua unicità e permette di fare un’esperienza indimenticabile.

Non soltanto le grandi città d’arte, l’Italia è bella anche nelle sue sfaccettature meno conosciute, nelle città di provincia e nei luoghi le caratterizzano, perché ricchi di storia locale e interessanti da vedere onde arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e la propria mappa di località turistiche.

Per questo di seguito ti indicheremo 5 cose da vedere a Pescara, centro dell’Abruzzo che sicuramente non passa inosservato. Ecco i dettagli.

Museo delle Genti d’Abruzzo

Al di là delle tendenze viaggio di Booking, se ami l’arte e vuoi scoprire di più del lungo passato che caratterizza la città di Pescara, dovresti fare una visita al Museo delle Genti d’Abruzzo, suddiviso in ben 16 sale espositive.

Si tratta di un luogo interessante da visitare, perché accompagna il turista in un percorso di scoperta degli abitanti locali, fin dai primordi del paleolitico.

Potrai trovare il Museo delle Genti d’Abruzzo nel centro storico della città, nell’antico edificio delle caserme borboniche.

Nel Museo potrai scoprire il contributo offerto dalle 9 tribù italiche d’Abruzzo all’ascesa di Roma, tanto da conferire poi il nome d’Italia al nostro paese. Qui troverai archeologici, manufatti tradizionali e mostre temporanee di indubbio valore.

Uscendo dal Museo, il visitatore avrà scoperto che gran parte del passato abruzzese si è tramandato ai giorni nostri in termini di costumi, credenze, luoghi di culto, produzioni, oggetti, forme, e potrà dire di saperne molto di più sulla città e sulla sua esistenza.

Casa di Gabriele D’Annunzio

Chi ama la letteratura e vuole saperne di più di uno degli scrittori italiani più noti degli ultimi secoli, non può non fare un salto a vedere la casa di Gabriele D’Annunzio. Anche la visita a questo luogo fa infatti parte delle 5 cose da fare o vedere a Pescara in una vacanza o in un breve soggiorno.

Forse non tutti sanno che la struttura fu costruita sul finire del Settecento, ma D’Annunzio vi nacque poco meno di un secolo dopo, nel 1863.

La potrai trovare in Corso Manthoné, e non avrai troppa difficoltà a notarla tra le altre vicine, per lo stile borghese che la caratterizza.

In questa sorta di museo del celebre scrittore, troverai un’ampia raccolta di vestiti, documenti, foto, opere d’arte legate al primo periodo della intensa vita dello scrittore, che fu proprio nella città di Pescara. Troverai anche i mobili antichi che furono quelli utilizzati da D’Annunzio.

All’interno della casa di D’Annunzio sono spesso organizzate mostre temporanee sia alla memoria dell’artista che relative alla scrittura e alla poesia.

Perciò accertati magari della presenza di un qualche evento specifico, prima di recarti a Pescara per la tua vacanza o visita, o come tappa per le tue vacanze nelle spiagge del Sud con i tuoi bambini.

Ponte del Mare

Se andrai nella città abruzzese, anche solo per un weekend low cost, con tutta probabilità vorrai fare qualche bella foto da tenere con te come ricordo. Ebbene, sappi che sul Ponte del Mare, simbolo della città e perfetto esempio di architettura moderna, potrai fare degli eccellenti scatti. Anche questo è un luogo tra i 5 da vedere a Pescara.

Inaugurato nel 2009, è lungo ben 466 metri tutti percorribili. La struttura è assai utile alla popolazione locale perché unisce le due sponde della città, ma soprattutto apre ad un panorama indimenticabile sul Gran Sasso e sulla Majella.

Quindi se vai a Pescara, cerca di programmare il tuo viaggio in una bella giornata di sole, perché ne beneficeranno le foto che farai sul Ponte del Mare. Inoltre, di notte la struttura viene illuminato da molti led, dando un effetto ottico bello da vedere.

Centro storico di Pescara Vecchia

Tra le 5 cose da vedere assolutamente in una vacanza o viaggio a Pescara, c’è anche il suo centro storico, ricco di strade strette, piazzette uniche e edifici dall’alto valore storico. Qui scoprirai i ristoranti locali più caratteristici e negozi in cui acquistare souvenir.

Il cuore più antico di Pescara Vecchia può essere individuato in corso Manthoné, un luogo davvero suggestivo e in grado di trasportare indietro nel tempo. Nel centro storico troverai anche mercati settimanali, ma soprattutto i resti dei templi e dei teatri di età romana e piccole chiese che meritano una visita.

Pescara Vecchia costituisce il rione più antico della città, situato nel quartiere Portanuova. Da notare che l’area, collocata lungo il versante meridionale del fiume Pescara, si trova più o meno nella zona su cui vi era una volta la città di Aeternum, poi ribattezzata Piscaria intorno all’anno 1000.

Da notare anche che nell’età rinascimentale, Carlo V d’Asburgo fece costruire proprio qui una notevole fortezza che favorì lo sviluppo urbano e l’attività del porto commerciale.

Cattedrale di San Cetteo

Struttura piuttosto imponente, la Cattedrale di San Cetteo, intitolata al santo patrono locale, è situata nel mezzo della città, facendo anch’essa parte delle 5 cose da vedere a Pescara. Architettura di qualità, interni riccamente decorati e tanti particolari ne arricchiranno la visita turistica.

Spicca ad esempio la presenza di uno degli organi a canne dorate più noti di tutta la regione e un dipinto in cui appare San Francesco d’Assisi, che secondo gli esperti d’arte potrebbe essere stato realizzato dal Guercino. Nella Cattedrale di San Cetteo anche una cripta medievale di indubbio fascino.

Qui troverai altresì la tomba di Luisa De Benedictis, madre di Gabriele D’Annunzio.

Ricordiamo infine che la Seconda Guerra Mondiale ne causò la distruzione parziale, a cui seguì la ricostruzione.