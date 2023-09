Un weekend a soli 150 euro? Così si può

By

Se siete interessati a sfuggire alla routine quotidiana o a esplorare città affascinanti, un weekend all’estero é quello che vi serve.

In un mondo in cui il desiderio di viaggiare è sempre più diffuso, l’organizzazione di un weekend economico da un aeroporto italiano rappresenta un’opportunità per esplorare nuove destinazioni.

Viaggiare significa anche scoprire culture diverse e creare ricordi indimenticabili, il tutto senza dover necessariamente sganciare una fortuna. Fortunatamente, l’Italia è ben collegata con numerosi aeroporti, e questa vasta rete di voli offre infinite possibilità per weekend avventurosi ed economici.

Primo step da seguire é la prenotazione del biglietto aereo: tramite i motori di ricerca é possibile confrontare i prezzi dei voli di diverse compagnie aeree e agenzie di viaggio. Inserendo le date e il luogo di partenza si può ottenere una panoramica delle opzioni disponibili. Se si ha la flessibilità nelle date di viaggio, conviene utilizzare le funzionalità di ricerca flessibile. Cambiando la data di partenza o di ritorno di uno o due giorni può fare una grande differenza nei prezzi dei voli.

Ecco come pianificare un indimenticabile weekend

Una di queste destinazioni é Praga, la capitale della Repubblica Ceca, una città affascinante e ricca di storia, cultura e bellezze architettoniche. Ma cosa rende Praga ancora più attraente? La possibilità di esplorarla con un budget limitato.

Sistemazione: Optare per alloggi economici come ostelli o guesthouse. Praga offre una vasta gamma di sistemazioni a prezzi accessibili. Si possono trovare dormitori in ostello a partire da 10-20 euro a notte.

Cibo e Bevande: Assaporare la cucina locale nei ristoranti di quartiere e nelle trattorie, dove i prezzi sono molto più bassi rispetto ai ristoranti turistici. Provare piatti tradizionali cechi come il goulash e il trdelník (un dessert dolce). Una cena economica ti costerà circa 15-20 euro.

Attrazioni Turistiche: Esplorare le principali attrazioni turistiche di Praga, come il Castello di Praga, il Ponte Carlo e la Città Vecchia. Molti luoghi di interesse offrono biglietti combinati, che consentiranno di risparmiare ulteriormente. Calcolare circa 25-30 euro per le visite turistiche.

Attività Gratuite: Praga offre anche molte attività gratuite. E’ possibile passeggiare per il quartiere ebraico, visitare il Muro di John Lennon o godersi una camminata lungo il fiume Moldava senza spendere un centesimo.

Bevande: Le birre ceche sono famose in tutto il mondo, si può godere di birra locale in un pub per circa 2-3 euro. Anche i bar e i locali notturni offrono spesso happy hour con prezzi scontati sulle bevande.

Totale Stimato: Sommando tutti i costi, il budget complessivo per un weekend a Praga dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro, a seconda delle scelte personali e delle attività. Praga è una città affascinante che regalerà un’esperienza indimenticabile, anche con un budget limitato.